شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ومجموعات الاتصالات يطالبون الاتحاد الأوروبى بإجبار أبل فتح iMessage والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت شركة جوجل ومجموعات الاتصالات الأوروبية الجهات التنظيمية فى الاتحاد الأوروبى على تعيين iMessage كخدمة "أساسية"، لأن ذلك سيجبر شركة Apple على جعل منصة الاتصالات قابلة للتشغيل المتبادل مع خدمات الدردشة المنافسة، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

وادعى الموقعون، فى رسالة مرسلة إلى المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك جوجل وبعض أكبر مشغلى الاتصالات فى أوروبا، أن خدمة أبل تلبى الحدود النوعية للقانون، وبالتالى يجب أن تخضع للقواعد "لإفادة المستهلكين الأوروبيين والشركات"، وفقًا لموقع macrumors.

وقالت Google وDeutsche Telekom وTelefónica وشركات أخرى فى الرسالة، أن "الطبيعة الأساسية" لـ iMessage باعتبارها "بوابة مهمة بين مستخدمى الأعمال وعملائهم هى بلا شك مبرر لتعيين شركة Apple كحارس بوابة لخدمة iMessage الخاصة بها"، وقالوا أن المستهلكين سيكونون فى وضع أفضل نتيجة لهذا التصنيف لأن "الرسائل المعززة" متاحة فقط بين مستخدمى أبل، وفقًا للتقرير.

ورفضت شركة آبل التعليق على التقرير، لكنها أشارت إلى بيان سابق جاء فيه: "iMessage هى خدمة رائعة يحبها مستخدمو Apple لأنها توفر طريقة سهلة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة مع توفير حماية الخصوصية والأمان الرائدة فى الصناعة، ويتمتع المستهلكون اليوم بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من تطبيقات المراسلة، وغالبًا ما يستخدمون العديد منها فى وقت واحد، مما يعكس مدى سهولة التبديل بينها، تم تصميم iMessage وتسويقه للاتصالات الشخصية للمستهلكين، ونحن نتطلع إلى الشرح للجنة لماذا iMessage خارج نطاق قانون الأسواق الرقمية".

اعترضت شركة Apple فى سبتمبر على الجهة التنظيمية فى الاتحاد الأوروبى التى وصفتها بأنها "حراس البوابة" قبل نشر القائمة الأولى للخدمات التى سيتم تنظيمها بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، ويقدم التشريع قواعد جديدة تنطبق على الخدمات التى تعتبر خدمات منصة أساسية ويجبرهم على فتح خدماتهم ومنصاتهم المختلفة أمام الشركات والمطورين الآخرين، على سبيل المثال، قد تضطر شركة Apple إلى السماح لشركات خارجية وتطبيقات منافسة مثل Meta's WhatsApp بالتكامل مباشرة مع iMessage.

ومع ذلك، قالت شركة Apple أن iMessage لا يلبى العدد المطلوب من المستخدمين لتطبيق قواعد DMA، ولا ينبغى إلزامه بالامتثال لها، وبحسب ما ورد أبلغت شركة Apple اللجنة بأن "iMessage لا يشكل بوابة مهمة فى الاتحاد لمستخدمى الأعمال للوصول إلى المستخدمين النهائيين نظرًا لصغر حجمه مقارنة بخدمات المراسلة الأخرى".

ويقدر المحللون أن تطبيق iMessage يضم ما يصل إلى مليار مستخدم حول العالم، لكن شركة آبل لم تكشف عن أى أرقام رسمية حول الخدمة منذ عدة سنوات، ما إذا كان سيتم إدراج iMessage فى القائمة الأولية لخدمات حماية البوابة فى الاتحاد الأوروبى سيعتمد على كيفية تعريف السوق الذى تعمل فيه.

لا يزال التحقيق الذى يجريه الاتحاد الأوروبى فى تطبيق iMessage مستمرًا، وأمام المفوضية الأوروبية حتى فبراير للتوصل إلى قرار.