تكنولوجيا: سوني تشهد تراجع في الأرباح بنسبة 29% في الربع الماضي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن تقريرها المالي للربع الماضي الذي انتهي في 30 من سبتمبر، والذي كشف عن تراجع في الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 29% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

شهدت شركة سوني تراجع في الأرباح بنسبة كبيرة رغم المبيعات القوية لأجهزة PS5، ولقد أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح بقيمة 1.74 مليار دولار، حيث يعود التراجع في الإيرادات إلى تراجع مبيعات الشركة في أقسام مستشعرات الصور والرقائق.

ولقد وصلت إيرادات هذا الربع إلى 18.5 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، بينما إنخفضت أرباح الرقائق بنسبة 37% نتيجة لإرتفاع النفقات، وأيضاً تراجع مبيعات أجهزة الإستشعار الخاصة بالكاميرة، بينما انخفضت أرباح قطاع الخدمات بنسبة 9% على أساس سنوي.

من جانب أخر سجلت سوني مبيعات 4.9 مليون وحدة من جهاز الألعاب PS5 خلال هذا الربع، حيث إرتفعت مبيعات الشركة 1.6 مليون وحدة إضافية مقارنة بالعام الماضي.

ولقد إرتفعت مبيعات سوني من جهاز PS5 منذ إطلاقه للأسواق بشكل رسمي في 2020 إلى 46.6 مليون وحدة، بينما سجلت الشركة مبيعات من لعبة Spider-Man 2 تصل إلى 5 ملايين وحدة.

كما أكدت سوني على أنها تسعى لتحقيق هدف مبيعات 25 مليون وحدة من PS5 بحلول نهاية هذا العام، لذا سيكون على شركة سوني تحقيق مبيعات 16.8 مليون وحدة في الشهر القادم.

المصدر

اعلان





