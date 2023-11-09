تكنولوجيا: الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 17.2 يدعم تسجيل فيديو “Spatial”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دفعت شركة ابل الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 17.2 الذي يجلب ميزة تسجيل فيديو “Spatial” لمستخدمي هواتف iPhone 15 Pro أو ‌iPhone 15 Pro‌ Max.

تدعم ابل مستخدمي هواتف iPhone 15 Pro بميزة تسجيل فيديو المكاني، والذي يمكن مشاهدته لاحقاً في تطبيق الصور بنظارة الواقع المختلط “Apple Vision Pro”.

يتاح للمستخدمين تمكين ميزة تسجيل فيديو “Spatial” عبر تطبيق الإعدادات في قسم الكاميرة، حيث يمكن من خلال التطبيق تحديد تنسيق تسجيل الفيديو، وأيضاً التبديل إلى نمط تسجيل الفيديو المكاني لمستخدمي نظارة Apple Vision Pro‌ لاحقاً.

وتوصي شركة المستخدمين بضرورة تثبيت هاتف iPhone 15 Pro بشكل أفقي عند تسجيل الفيديو للحصول على أفضل آداء في تسجيل الفيديو المكاني.

كما توضح ابل أن الميزة تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080بيكسل عند معدل 30 إطار لكل ثانية، ومن المقرر أن يشغل محتوى الفيديو لمدة دقيقة سعة تخزين 130 ميجابايت.

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