شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على رسالة "سام ألتمان" للمستخدمين فى مواجهة مشكلات ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت على منصة إكس (تويتر سابقًا) ومنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، رسائل حول برنامج الدردشة الآلى ChatGPT، بأنه لا يعمل بشكل صحيح رغم اعتماده على الذكاء الاصطناعى، حيث اشتكى العديد من المستخدمين من مواجهة مشكلات مع "شات جى بى تي"، فى الأيام القليلة الماضية.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذى لشركة OpenAI، إن الطلب على الميزة الجديدة من مؤتمر المطورين قد تجاوز التوقعات وسيواجه مشتركو "شات جى بى تي"مشكلات فى الوصول إلى chatbot.

وأوضح "ألتمان" على موقع إكس، أن الانقطاع سيكون مؤقتًا، كما وجه اعتذارًا للمستخدمين قائلا: " استخدام ميزاتنا الجديدة من devday يفوق توقعاتنا بكثير، لذلك من المحتمل أن يكون هناك عدم استقرار فى الخدمة على المدى القصير بسبب التحميل".

فيما كتب بعض المستخدمين أنهم واجهوا رسالة تفيد بأن "ChatGPT فى طاقته القصوى"، فى كل مرة حاولوا تسجيل الدخول إلى التطبيق، وقال آخرون أن برنامج الدردشة الآلى الذى يعمل بالذكاء الاصطناعى استمر فى إظهار علامة التحميل لهم.

وصفت صفحة حالة OpenAI الوضع بأنه "انقطاع كبير" ونشرت سلسلة من الرسائل منذ تأثر الخدمة حتى عودتها إلى طبيعتها:

وقالت الشركة: "بين الساعة 5:42 صباحًا و7:16 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، رأينا أخطاء تؤثر على جميع الخدمات.

ونشرت " أوبن إيه أي"، على صفحة الحالة الخاصة بها: "لقد حددنا المشكلة وقمنا بتنفيذ الإصلاح، "نحن نشهد استجابات طبيعية من خدماتنا".

وتابعت فى سلسلة رسائلها: "برنامج chatbot يعمل بكامل طاقته ويجيب على جميع الاستفسارات على الفور".

واستضافت الشركة أول مؤتمر للمطورين على الإطلاق يسمى DevDay فى سان فرانسيسكو فى 6 نوفمبر، وفى هذا الحدث أصدرت الشركة بعض الإعلانات الهامة.

وأعلنت شركة OpenAI عن نموذج لغة كبير محسّن يسمى GPT-4 Turbo، والذى تقول أنه أكثر قدرة وسيكون أرخص للمطورين.

وقالت الشركة، إن لديها نافذة سياق بحجم 128 ألفًا، "أى ما يعادل أكثر من 300 صفحة نصية فى موجه واحد".

كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذى لشركة OpenAI، أيضًا أن 100 مليون شخص يستخدمون "شات جى بى تي" أسبوعيًا.

إلى جانب ذلك، أعلنت الشركة أيضًا عن GPTs – وهى روبوتات دردشة شبيهة بـChatGPT يمكن للمستخدمين إنشاؤها لغرض محدد – ولا يلزم وجود أى تعليمات برمجية.

وقالت الشركة: "إن GPTs هى طريقة جديدة لأى شخص لإنشاء نسخة مخصصة من ChatGPT لتكون أكثر فائدة فى حياتهم اليومية، أو فى مهام محددة، أو فى العمل، أو فى المنزل - ثم مشاركة هذا الإبداع مع الآخرين".