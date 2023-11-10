شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يحاول المتسللون اقتحام خوادم ChatGPT؟ إليك ما قالته الشركة المدعومة من مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه مستخدمو ChatGPT مشكلات في الاتصال مع برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي منذ الأيام القليلة الماضية، كما اعتذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه أي، صانع شات جي بي تي، للمستخدمين عن ذلك.

وكشف تقرير في بلومبرج أن "حركة المرور غير الطبيعية" التي كانت الشركة تتصارع معها منذ الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن المتسللين يحاولون إغراق خدماتها.

ووفقًا للتقرير فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن السبب المحتمل للانقطاعات التي ابتليت بها ChatGPT هذا الأسبوع.





قالت الشركة الناشئة المدعومة من مايكروسوفت، والتي ساعدت في تحفيز تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أنحاء العالم، إنها رصدت علامات على هجوم رفض الخدمة الموزعة (DDoS).

وأضافت: "نحن نتعامل مع انقطاعات دورية بسبب نمط حركة غير طبيعي يعكس هجوم DDoS". وقالت الشركة الناشئة في آخر تحديث للنظام: "إننا نواصل العمل للتخفيف من هذا الأمر". التحديث يحمل عنوان "الانقطاعات الدورية عبر ChatGPT وAPI".

هجوم DDoS، أو هجوم حجب الخدمة الموزع، هو نوع من الهجمات الإلكترونية التي يحاول فيها ممثل خبيث تعطيل أو تعطيل خادم أو شبكة أو خدمة عن طريق إغراقها بحركة مرور من عدد كبير من المصادر.

ويمكن القيام بذلك عن طريق إرسال سيل من الطلبات إلى الهدف، أو باستخدام شبكة الروبوتات لإرسال الطلبات.

يتبع أحدث منشور لـ OpenAI ما أسمته "انقطاعًا كبيرًا" عبر برنامج الدردشة الآلي الخاص بها بالإضافة إلى الأدوات التي يستخدمها المطورون للبناء على الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

ومع ذلك، قالت الشركة إنها أصلحت المشكلة، التي أدت إلى معدلات خطأ عالية بشكل غير عادي عبر برامجها ومنصة الذكاء الاصطناعي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقدت OpenAI أول مؤتمر للمطورين، قدمت خلاله نسخة معاينة من GPT-4 Turbo، وهي نسخة أكثر قوة وسرعة من أحدث نموذج لغة كبير لها، وهي التكنولوجيا التي تعمل على تشغيل ChatGPT.