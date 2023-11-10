شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 خيارات تلزمك مايكروسوفت الإجابة على واحدة منها قبل السماح بإغلاق OneDrive والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد مايكروسوفت الآن منك أن تشرح بالضبط سبب محاولتك إغلاق تطبيق OneDrive لنظام التشغيل Windows قبل أن تسمح لك بذلك.

اكتشف Neowin أن التحديث الأخير لـ OneDrive يتضمن الآن مربع حوار مزعج يطلب منك تحديد سبب إغلاق التطبيق في كل مرة تحاول فيها إغلاق OneDrive من شريط المهام، وفقا لتقرير theverge.

وقال التقرير، إن إغلاق OneDrive مخفي بالفعل وليس مهمة بسيطة، حيث تقوم مايكروسوفت بإخفائه ضمن خيار "إيقاف المزامنة مؤقتًا" عند الضغط بزر الماوس الأيمن على OneDrive في شريط المهام، ولكن الآن أصبح خيار الإنهاء باللون الرمادي حتى تحدد سببًا لإنهاء OneDrive من مربع القائمة المنسدلة.

وفيما يلي الخيارات اللازمة لسبب الانهاء:

• لا أريد تشغيل OneDrive طوال الوقت.

• لا أعرف ما هو OneDrive.

• أنا لا أستخدم OneDrive.

• أحاول حل مشكلة في OneDrive.

• أحاول تسريع جهاز الكمبيوتر الخاص بي.

• أحصل على الكثير من الإخطارات.

• آخر

وستحتاج إلى تحديد واحد لإغلاق OneDrive، لكن Microsoft لم تقم بتضمين خيار "اذهب بعيدًا واسمحوا لي بإغلاق التطبيق".

وتعمل مايكروسوفت على دفع OneDrive في نظام التشغيل Windows لسنوات، حيث تتولى إدارة مكتبات المستندات والصور في نظام التشغيل Windows 11 افتراضيًا لمزامنة الملفات مع وحدة التخزين السحابية من Microsoft.

وهناك أيضًا مجموعة متنوعة من المطالبات عبر نظام التشغيل Windows إذا لم تقم بإعداد OneDrive، بما في ذلك تلك التي تظهر عندما تقوم بتغيير خلفية سطح مكتب Windows.

إذا كنت تريد تجنب كل هذة المطالبات من OneDrive، فلا تتردد في فتح "إدارة المهام"، والبحث عن Microsoft OneDrive، وإنهاء هذه المهمة بالطريقة القديمة.