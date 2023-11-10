شكرا لقرائتكم خبر عن بنما.. استعراض إنجازات المنتخب السعودي في أولمبياد الروبوت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض وفد الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد د. أيمن بن جميل البركاتي، إنجازات المنتخب السعودي في الأولمبياد العالمي للروبوت.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد السيدة الأولى لجمهورية بنما ياسمين كولون دي كورتيزو، بحضور ممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين في البيرو ياسر القرني.

آفاق المشاركة المستقبلية

ووناقش الوفد آفاق المشاركة المستقبلية للسعودية في الأولمبياد العالمي للروبوت، ودور المحكمين السعوديين في المحافل الدولية.

وأوضحت ياسمين كولون، أن هذا المجال الحيوي يشهد تطورًا متسارعًا، ويفتح آفاقًا واسعة لتنمية القدرات البشرية، وتعزيز تعليم العلوم والهندسة والتكنولوجيا (STEM).

وتُعد هذه هي المشاركة الأولى من نوعها لطلاب المملكة في جمهورية بنما، وتأتي استكمالًا لسلسلة المشاركات الدولية للمملكة في مجال الروبوت والتقنية.