شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية التقدم لتجارب شرائح الدماغ الخاصة بشركة إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة إيلون ماسك الناشئة لشرائح الدماغ لزرع الجهاز في أول إنسان، حيث بدأت شركة Neuralink في فتح الباب للتقديم من متطوعين لأول تجربة بشرية لها منذ أقل من شهرين، وبحسب ما ورد أعرب آلاف الأشخاص عن اهتمامهم بالحصول على إحدى عمليات زرع الدماغ الخاصة بالشركة، وإليك كيفية التقديم.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، لا تزال شركة Neuralink تبحث عن أول متطوع لها، لكن الشركة تأمل في إجراء العمليات الجراحية لـ 11 شخصًا في العام المقبل وأكثر من 22000 بحلول عام 2030.





هناك بعض الشروط التي تجعلك مؤهلاً لتجارب Neuralink على البشر، يجب أن يكون لديك: "الشلل الرباعي، أو الشلل النصفي، أو ضعف البصر أو العمى، أو فقدان القدرة على الكلام أو عدم القدرة على الكلام، أو ضعف السمع أو الصمم، أو بتر الأطراف الرئيسية (يؤثر على أعلى أو أسفل) الكوع و/أو أعلى أو أسفل الركبة)"، ويجب أيضًا أن يكون عمرك أكبر من 18 عامًا.

ويمكن للأفراد الذين يستوفون هذه المتطلبات ملء طلب تسجيل المرضى الخاص بشركة Neuralink على موقع الشركة الإلكتروني.

يجب على المرضى المحتملين أولاً ملء بعض أسئلة الفحص للتأكد من استيفائهم للمؤهلات المذكورة أعلاه.

بعد ذلك، يجب على الأفراد أيضًا ملء نموذج موافقة فيما يتعلق بمشاركة سجلاتهم الطبية، بالإضافة إلى تقديم معلومات بشأن مقدم الرعاية الأولية الخاص بهم والإذن بتزويد شركة Neuralink بفحوصات الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي لرأسهم، ونتائج اختبار فيروس نقص المناعة البشرية، وسجلات أي مخدرات أو كحول، ومعلومات الاختبارات الجينية.

يتضمن التطبيق استبيانًا تقول الشركة إن استكماله يستغرق حوالي 45 إلى 60 دقيقة، وذلك بعد إكمال نموذج الموافقة.

وقال التطبيق إن المتقدمين الذين تم اختيارهم للتجربة عبر نموذج تسجيل المرضى سيتم الاتصال بهم في النهاية بواسطة Neuralink أو طرف ثالث يعمل مع Neuralink.

وستستغرق الدراسة نحو ست سنوات وستتضمن عدة زيارات متابعة لكي تقوم الشركة بمراقبة الجهاز والتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح، ومن المتوقع أيضًا أن يشارك المرضى في جلستين بحثيتين على الأقل لمدة ساعتين أسبوعيًا.

تفاصيل جراحة شريحة الدماغ شارك إيلون ماسك في تأسيس الشركة الناشئة لرقائق الدماغ في عام 2016، وتهدف في نهاية المطاف إلى إنشاء جهاز يسمح للأشخاص بفعل أي شيء بدءًا من التواصل عن بعد إلى ممارسة الألعاب باستخدام عقولهم فقط.

لكن أولاً، قالت شركة Neuralink إنها تأمل في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية حادة من خلال السماح لهم بالتحكم في الأجهزة والتواصل باستخدام نشاط الدماغ فقط. وحصلت الشركة على موافقة لبدء التجارب البشرية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو.

يبلغ حجم الجهاز حوالي عملة صغيرة ويحتوي على عدة أسلاك رفيعة للغاية لا يمكن زرعها إلا باستخدام الروبوت، وأفادت التقارير أن الشركة أجرت أكثر من 150 عملية جراحية باستخدام الروبوت الخاص بها لإدخال شريحة الدماغ في مجموعة متنوعة من موضوعات الاختبار على الحيوانات، بما في ذلك الأغنام والخنازير والقردة.

وتتطلب الجراحة قيام جراح بقطع جزء من جمجمة المريض، وهي عملية يقال إنها تستغرق "ساعتين" ثم يقوم الروبوت بإدخال الجهاز ليحل محل جزء الجمجمة الذي تمت إزالته.