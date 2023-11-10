شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تمكين ميزة "حماية عنوان IP فى المكالمات" على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سترحل واتساب جميع المكالمات عبر خوادم الشركة بدلاً من إعداد اتصال نظير إلى نظير من أجل حماية عنوان IP الخاص بك أثناء المكالمات، مما يؤدي إلى إخفاء عنوان IP الخاص بك بشكل فعال والحفاظ على خصوصيتك، وستواجه انخفاضًا طفيفًا في جودة المكالمة حيث يتم توجيه المكالمات عبر خادم بدلاً من الاتصال المباشر، لكن واتساب ينص على أن هذه المحادثات ستظل مشفرة من طرف إلى طرف بحيث لا يتمكن سوى المشاركين في المكالمة من الاستماع إليها.

ويوضح المهندسون أن الميزة الجديدة لحماية عناوين IP في المكالمات تستهدف مستخدمي منصة المراسلة الأكثر وعيًا بالخصوصية، ولكن الإعداد لتمكينها سيكون متاحًا لجميع المستخدمين على iOS وAndroid.

كيفية تمكين ميزة "حماية عنوان IP في المكالمات" على واتساب:

قم بتنزيل أحدث إصدار من WhatsApp عبر متجر التطبيقات App Store أو متجر Google Play.

افتح قائمة إعدادات واتساب، ثم اضغط على الخصوصية.

قم بالتمرير لأسفل ثم اضغط فوق خيارات متقدمة.

اضغط على مفتاح حماية عنوان IP في المكالمات لتمكين ميزة الخصوصية الجديدة.