شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق تسريع شبكة واى فاى فى منزلك.. فى 12 خطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب مستخدمو الإنترنت التعرف على تعزيز سرعة شبكة WiFi الخاصة بهم، وهناك بعض الطرق المؤكدة لزيادة سرعة اتصالك بالإنترنت فى 12 خطوة، ويمكن للمبتدئين الوصول إليها بسهولة وسرعة وهى كالتالى وفقا لتقرير thesun.



1- اقترب من جهاز التوجيه الخاص بكإحدى أسهل الطرق للحصول على اتصال أفضل هي الاقتراب من جهاز التوجيه الخاص بك، كلما كان جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك بعيدًا عن جهاز توجيه Wi-Fi، أصبحت سرعة الإنترنت لديك أبطأ.

تأكد من عدم وجود جدران سميكة، وخاصة الجدران الخرسانية، بين جهاز التوجيه وجهازك.





من المحتمل أن يكون هذا هو الإجراء الأول لأي شخص يعاني من مشاكل في الإنترنت، يمكن أن تؤدي إعادة تشغيل جهاز التوجيه أو المودم في كثير من الأحيان إلى إصلاح سرعات الإنترنت البطيئة، تعمل هذه الطريقة بشكل جيد بشكل مدهش مع تعزيز شبكة Wi-Fi سريعًا.

يمكن أن يؤدي وجود الكثير من بيانات ذاكرة التخزين المؤقت إلى عدم تحميل مواقع الويب، أو تحميلها جزئيًا، أو حتى تحميلها ببطء شديد ، ويمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل غير ضرورية فيما يتعلق بمدى سرعة التصفح، ولهذا امسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط في متصفحك وتخلص من أي ملفات قد تتداخل.





قد يكون من المفيد تحسين أداء جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك عن طريق تحديث جهازك.

إذا كان الإنترنت بطيئًا على جهازك ولكنه يعمل بشكل جيد على هاتفك، فقد تؤدي برامج الخلفية غير الضرورية إلى استنزاف النطاق الترددي لديك، قد يؤدي ذلك إلى تعطل اتصالك بالإنترنت ويسبب تأخيرًا.





إذا كان اتصال Wi-Fi لديك بطيئًا بشكل مستمر أو إذا كنت لا ترغب في الاستثمار في جهاز توجيه جديد، فيجب عليك محاولة التبديل إلى اتصال سلكي ، قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac بجهاز التوجيه الخاص بك باستخدام كابل Ethernet.

سيوفر الكابل الفعلي أسرع سرعات ممكنة لاتصالك، ومن المحتمل أن يصل إلى سرعات تصل إلى عدة جيجابت في الثانية.





تعد الكابلات هي الطريقة الأسرع والأكثر موثوقية لتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بجهاز التوجيه الخاص بك ، ولكن إذا كنت تستخدم اتصال Ethernet، فتأكد من أن الكابل ليس طويلًا جدًا وأنه لا يحتوي على أي مكامن الخلل ، إنها طريقة سهلة جدًا لزيادة سرعة الإنترنت لديك وتحسين الاتصال الضعيف.





قد يكون من الأسهل معرفة مكان أقوى إشارة في منزلك بدلاً من تحريك المودم في كل مكان ، ويمكن لأداة مثل Heatmapper أن تساعدك، ولكنك ستحتاج إلى التسجيل للحصول على نسخة تجريبية ، كما ستتيح لك خريطة إشارة الإنترنت الخاصة بمنزلك معرفة المكان الذي تتوقع فيه سرعات تنزيل بطيئة أو حتى انقطاع الاتصال.





إذا لم تتمكن من الاقتراب من جهاز التوجيه الخاص بك، أو لا يمكنك تحريك جهاز التوجيه الخاص بك، فإن موسع Wi-Fi يعد وسيلة رائعة لتعزيز سرعة الإنترنت في جميع أنحاء منزلك ، وتتصل موسعات Wi-Fi بإشارة Wi-Fi الخاصة بجهاز التوجيه الخاص بك وتكرر الإشارة لتوسيع نطاق شبكتك اللاسلكية والتخلص من المناطق الميتة ونقاط الضعف.





إذا كان لديك عدد كبير جدًا من الأجهزة المتصلة، فقد يتسبب ذلك في انخفاض أداء الشبكة ، حاول إيقاف تشغيل الأجهزة التي لا تحتاج إليها لمعرفة ما إذا كانت سرعة شبكتك وموثوقيتها تتحسن أم لا.





يمكن أن تؤدي الإصابة بالبرامج الضارة إلى استخدام نطاق ترددي عالي، خاصة عند البحث في ملفاتك الشخصية أو تنزيل تعليمات برمجية ضارة ، ولمنع حدوث ذلك، استخدم برنامج الأمان الذي سيقوم بفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الأعلى إلى الأسفل.

لقد تعرضنا جميعًا لقصف الإعلانات المزعجة أثناء تصفحنا على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا ، ويمكن أن يكون هذا أكثر من مجرد مصدر إزعاج وقد يعطل اتصالك بالإنترنت، ويمكن أن يؤدي استخدام أداة حظر الإعلانات أو المتصفح الذي يركز على الخصوصية إلى التخلص من كل تلك الإعلانات المزعجة، مما يوفر مساحة قيمة لاتصالك بالإنترنت، يمكنه تحديد وإزالة أي برامج ضارة أو تهديدات أخرى.