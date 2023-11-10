شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول فيديو ترويجى للعبة GTA VI يصل الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Rockstar Games، الاستوديو الذي يقف وراء سلسلة Grand Theft Auto الشهيرة، رسميًا أن العرض الترويجي للفصل التالي من سلسلة Grand Theft Auto سيصدر الشهر المقبل، ومن المرجح أن يحمل اسم GTA VI، ويأتي الإعلان عن السلسلة القادمة بعد عقد من إصدار GTA V، والتي تم إصدارها في عام 2013.

ومنذ إصدارها قبل 10 سنوات، باعت لعبة GTA V أكثر من 185 مليون نسخة، وتم إطلاق اللعبة لأول مرة على PlayStation 3 وXbox 360، ومنذ ذلك الحين، تم إعادة إصدارها للأجيال الجديدة من الأجهزة، بما في ذلك PS5 وXbox Series X/S، و كان هناك أيضًا وضع عبر الإنترنت لـ GTA V.

يقال إن الجزء الثاني يضم أول بطلة أنثى على الإطلاق في المسلسل، وهي مستوحاة من بوني وكلايد، وتشير التقارير إلى أن اللعبة ستدور أحداثها في نسخة خيالية من ميامي، على غرار الموقع في لعبة 2002، GTA: Vice City.

وقالت الشركة في بيان لها:

يصادف الشهر المقبل الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لألعاب Rockstar، وبفضل الدعم المذهل من لاعبينا في جميع أنحاء العالم، أتيحت لنا الفرصة لإنشاء ألعاب نحن متحمسون لها حقًا - بدونكم، لم يكن أي من هذا ممكنًا، ونحن ممتنون جدًا لكم جميعًا لمشاركة هذه الرحلة معنا.

في عام 1998، تأسست Rockstar Games على فكرة أن ألعاب الفيديو يمكن أن تصبح ضرورية للثقافة مثل أي شكل آخر من أشكال الترفيه، ونأمل أن نكون قد أنشأنا ألعابًا تحبها في إطار جهودنا لتكون جزءًا من هذا التطور، يسعدنا جدًا أن نخبرك أنه في أوائل شهر ديسمبر، سنصدر العرض الترويجي الأول للعبة Grand Theft Auto التالية".