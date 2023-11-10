شكرا لقرائتكم خبر عن مقاطعة تيك توك.. اعرف أبرز دعوات ووقائع حظر منصة الفيديو الشهيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل دعوات مقاطعة تيك توك، المنصة الصينية الشهيرة لمقاطع الفيديو القصيرة.

تهتم منصة تيك توك بمحتوى الفيديو فقط، من بثوث مباشرة ومقاطع في مختلف مناحي الحياة.

معلومات عن تيك توك

هذه الشبكة الاجتماعية الشهيرة مملوكة لشركة بايت دانس الصينية. إذ تعد تيك توك نسخة دولية من دوين Douyin، وكانت طُرحت في الأصل في السوق الصينية في سبتمبر 2016.

في عام 2017 أُطلق تيك توك لنظامي آي أو إس وأندرويد في معظم الأسواق، ليكون بذلك معروفا ومتاحًا في جميع أنحاء العالم، إذ اندمج مع خدمة وسائط اجتماعية صينية أخرى، وهي ميوزكلي، في 2 أغسطس 2018.

المديرة التنفيذية لتيك توك هي فانيسا باباس إذ تولت المنصب بعد استقالة كيفن أ. ماير في أغسطس 2020.

مقاطعة تيك توك

من بين أبرز المرات التي دُعي فيها إلى حظر تيك توك، توقيع ترامب أمرين تنفيذيين يحظران التعامل مع تيك توك.

وفي يونيو 2020 حظرت حكومة الهند التطبيق إلى جانب 223 تطبيقًا صينيًا آخر ردًا على الاشتباك الحدودي مع الصين.

في أكتوبر 2020، باكستان أيضا أخذت حظها من ذلك إذ حظرت التطبيق بسبب مقاطع فيديو وصفت حينها بأنها "غير لائقة" لكنها تراجعت عن ذلك.

الأمن المعلوماتي ومقاطعة تيك توك

في فبراير الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية حظر تطبيق تيك توك على هواتف موظفيها، مؤكدة حينها أن الأسباب تتعلق بالأمن المعلوماتي.

وفي مارس من العام الحالي أعلنت بريطانيا على لسان وزير الدولة البريطاني أوليفر دودن، حظر استخدام تطبيق تيك توك على الهواتف والأجهزة الحكومية.