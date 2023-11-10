شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة رائد الفضاء فرانك بورمان قائد أول مهمة لأبولو إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ناسا عن وفاة رائد الفضاء فرانك بورمان، الذي قاد رحلة أبولو 8 التاريخية عام 1968، وهى أول مهمة تابعة لبرنامج أبولو إلى القمر، والتي دارت حول القمر 10 مرات ومهدت الطريق للهبوط على سطح القمر في العام التالي، وكان عمره 95 عامًا، وذلك في بيلينجز بمونتانا.

ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، اشتهر بورمان بواجباته في ناسا، حيث كان هو وطاقمه، جيمس لوفيل ووليام أندرس، أول بعثة أبولو تطير إلى القمر، وترى الأرض ككرة بعيدة في الفضاء.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون في بيان "اليوم نتذكر أحد أفضل رواد ناسا، كان رائد الفضاء فرانك بورمان بطلا أمريكيا حقيقيا"، مضيفا "حبه الدائم للطيران والاستكشاف لم يفوقه إلا حبه لزوجته سوزان."

انطلقت مركبة أبولو 8 الثلاثية من كيب كانافيرال بفلوريدا في 21 ديسمبر 1968، وقضت ثلاثة أيام في السفر إلى القمر، وبعد أن دار رواد الفضاء 10 مرات يومي 24 و25 ديسمبر، عادوا إلى منازلهم في 27 ديسمبر.

وسبق لوفيل وبورمان أن طارا معًا خلال مهمة جيميني 7 التي استغرقت أسبوعين، والتي انطلقت في 4 ديسمبر 1965، وعلى مسافة 120 قدمًا فقط، أكملا أول موعد مداري فضائي مع جيميني 6.

قال بورمان لوكالة أسوشيتد برس في عام 1998: "كانت رحلة جيميني صعبة، لقد كانت أصغر من المقعد الأمامي لسيارة فولكس فاجن. لقد جعلت أبولو تبدو وكأنها حافلة سياحية فخمة للغاية."

وقال بورمان في كتابه "العد التنازلي: سيرة ذاتية" إن أبولو 8 كان من المفترض في الأصل أن يدور حول الأرض، وإن نجاح مهمة أبولو 7 في أكتوبر 1968 لإظهار موثوقية النظام في الرحلات الطويلة الأمد جعل ناسا تقرر أن الوقت قد حان لتجربة الطيران إلى القمر.

لكن بورمان قال إن هناك سببًا آخر لتغيير ناسا خطتها، حيث أرادت الوكالة التغلب على الروس في ذلك الوقت.

كتب بورمان عن كيف تبدو الأرض من بعيد: "كنا أول البشر الذين رأوا العالم في مجمله المهيب، وهي تجربة عاطفية شديدة لكل واحد منا، لم نقل شيئًا لبعضنا البعض، لكنني كنت متأكدًا من أن أفكارنا متطابقة، "من عائلاتنا على تلك الكرة الدوارة.. وربما شاركنا فكرة أخرى كانت لدي، لا بد أن هذا هو ما يراه الله."