شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملايين حسابات Gmail تتعرض للحذف خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في شهر مايو الماضى، قامت جوجل بتحديث سياسة الحساب غير النشط الخاصة بها والتي ذكرت فيها أنه سيتم حذف الحسابات غير النشطة لأكثر من عامين نهائيًا ولا يمكن استعادتها بعد ذلك، وقد ذكرت الشركة في السياسة أن حذف الحساب سيؤدي إلى حذف البيانات المخزنة فيه بالكامل، بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الشركة أيضًا عدة تفاصيل حول كيفية تحديد الحسابات الخاملة ومتى تعتبر حساب جوجل نشطًا.

واعتبارًا من الشهر المقبل، ستبدأ جوجل في حذف الحسابات غير النشطة وإذا كنت تتساءل عما إذا كان حسابك في جوجل آمنًا أم لا.

كيف تحدد Google الحساب على أنه غير نشط أولاً وقبل كل شيء، إذا لم يتم استخدام حساب Google لأكثر من عامين، فإن Google تعتبره غير نشط، وهذا لا يتضمن أى إجراء على الإطلاق في حساب Google، بكلمات بسيطة، لا يوجد أى إجراء على الإطلاق فى حساب Google هذا.تعتبر Google الحساب نشطًا إذا اكتشفت بعض الأنشطة في الحساب، تحدد Google النشاط في هذه المعلمات:

كيفية التأكد من أن جوجل تعتبر حساب جوجل نشطًا كيفية التأكد من أن جوجل تعتبر حساب جوجل نشطًا - قراءة أو إرسال بريد إلكتروني

- باستخدام جوجل درايف

- مشاهدة فيديو يوتيوب

- مشاركة صورة

- تنزيل تطبيق

- باستخدام بحث جوجل

- استخدام تسجيل الدخول باستخدام Google لتسجيل الدخول إلى تطبيق أو خدمة تابعة لجهة خارجية.

لاحظ أن نشاط حساب Google يعتمد على الحساب ولا يعتمد على الجهاز، لذلك يمكن للمستخدمين استخدام أحد هذه الإجراءات مع حساب Google الخاص بهم، ويتمتع المستخدمون بالمرونة اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بحسابهم على Google على أي جهاز قاموا بتسجيل الدخول إليه، مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول أو واجهة الويب، وإذا لم تكتشف Google أيًا من هذه الأنشطة، فسيتم اعتبار الحساب غير نشط.

كيفية إبقائه نشط - اربط حسابك في Google بالكمبيوتر المحمول الخاص بك، حتى لو كان حسابًا ثانويًا.

- إرسال أو قراءة بريد إلكتروني مرة واحدة على الأقل كل عامين باستخدام الحساب.

- استخدم الحساب لمشاهدة مقاطع الفيديو على YouTube.

- شارك صورة باستخدام حساب Google المرتبط.

- قم بتنزيل تطبيق من متجر Play باستخدام الحساب المرتبط.

- قم بتوصيل الحساب لتخزين الملفات في Google Drive.

- استخدم بحث Google بعد تسجيل الدخول إلى الحساب.

هذه بعض الإجراءات الشائعة التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على حسابك نشطًا/ ومع ذلك، هناك عدة طرق أخرى لإعلام Google بأنك لا تزال تستخدم حسابك.

الاستثناءات هناك بعض السيناريوهات التي تعتبر فيها Google الحساب نشطًا حتى لو لم يتم استخدامه خلال عامين. فيما يلي بعض الاستثناءات:

- أجرى الحساب عملية شراء لمنتج أو تطبيق أو خدمة أو اشتراك من Google، وهذا النشاط مستمر.

- يحتوي الحساب على بطاقة هدايا برصيد نقدي.

- يرتبط الحساب بتطبيق أو لعبة منشورة ذات اشتراكات نشطة، إلى جانب المعاملات المالية المرتبطة بها.

- يدير الحساب حسابًا قاصرًا نشطًا باستخدام Family Link.

- تم استخدام الحساب لإجراء عمليات شراء الكتب والأفلام وما إلى ذلك.