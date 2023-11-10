شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح ميزة حصرية جديدة لمستخدمى هواتف iPhone 15 Pro خاصة بالكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة آبل أحدث إصدار تجريبي من نظام التشغيل iOS 17، والذى يتضمن القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو المكانية على iPhone 15 Pro لمشاهدتها عبر سماعة الواقع المختلط Vision Pro القادمة.

ويمكن لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى iOS 17.2 beta 2 وتثبيته على أجهزتهم، البدء في تصوير مقاطع فيديو بتأثير ثلاثي الأبعاد باستخدام الكاميرتين العلويتين في iPhone 15 Pro عند حملهما جانبيًا، وذلك وفقا لتقرير theverge.

ولتمكين الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين تفعيل خيار "Spatial Video for Apple Vision Pro" في تطبيق الإعدادات كما يشير موقع 9to5Mac ، ويقول وصف أبل إنه يتم التقاط الفيديو المكاني بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وتستغرق دقيقة واحدة من اللقطات حوالي 130 ميجابايت من مساحة التخزين.

ويمكن لجميع مالكي أحدث iPhone 15 Pro البدء في إنشاء مكتبة من مقاطع الفيديو الشخصية تحسبًا لرؤيتها لاحقًا ثلاثية الأبعاد على Vision Pro، ومع ذلك، عليك أن تأخذ في الاعتبار أنه حتى تضع يديك على سماعات الرأس، فأنت تقوم فعليًا بتصوير مقاطع فيديو ثنائية الأبعاد منخفضة الدقة (مقارنة بدقة 4K) للعرض على الشاشات القياسية.