شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ساعة يقضيها موظفو جوجل فى العمل يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر
وفقًا لتقرير صادر عن CNBC، والذي يستشهد بمذكرة داخلية، يعمل موظفو Google في المتوسط ثماني ساعات على الأقل يوميًا، وقد تم إرسال المذكرة عندما طلب أحد الموظفين العمل لساعات مرنة ولكن لأيام أكثر في الأسبوع، وأخبر ممثل الموارد البشرية في Google في المذكرة الموظف أن "معظم موظفي Google الذين يتقاضون رواتبًا يعملون بالفعل لفترة أطول من 8 ساعات في الأيام التي يعملون فيها".
وأضاف الممثل أيضًا: "لا أحد يحصل على 120٪ FTE [موظف بدوام كامل] للعمل بشكل عادي وظيفة FT في Google، لذا فإن العمل بجدول زمني مضغوط بنسبة 100% ليس أمرًا واقعيًا حقًا.
وفي بيان لـ CNBC، قالت المتحدثة باسم جوجل، كورتيناي مينسيني، إن جوجل تسمح بطلبات جدول العمل المرنة ولكن ذلك يعتمد على أدوارهم وفرقهم، وقالت أيضًا إن الموظفين ينتهي بهم الأمر إلى العمل لأكثر من ثماني ساعات أيضًا.
وقالن مينسيني: "كما هو الحال مع أي شركة، هناك أوقات يعمل فيها موظفونا أكثر من 40 ساعة في الأسبوع للوفاء بالمواعيد النهائية، أو تغطية زملائهم في الفريق، أو تقديم المنتجات والخدمات لمستخدمينا".
وفي اجتماع شامل مع الموظفين، أكد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، على أهمية اعتماد تدابير لخفض التكاليف، وقال أيضًا إنه لا ينبغي للموظفين أن يساويوا بين المال والاستمتاع، وقامت شركة Google بتسريح آلاف الموظفين هذا العام، وكان بيتشاي قد قال إنه في أوقات عدم اليقين، من الضروري "أن تكون ذكيًا، وأن تكون مقتصدًا، وأن تكون متشائمًا، وأن تكون أكثر كفاءة"
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