شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح ميزة جديدة لمكافحة "الغش" بلعبة Call of Duty.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد Activision لطرح نظام جديد لمواجهة الغشاشين في لعبة Call of Duty:Warzone، ويعد هذا جزء من تحديث نظام Ricochet لمكافحة الغش داخل اللعبة.

وبحسب التقرير، فسيتم تضمين ميزة جديدة تسمى Splat يمكنها بشكل عشوائي ودون سابق إنذار اكتشاف الغشاشين مباشرة على الأرض بعد نشرها في بداية المباراة، وفقا لتقرير theverge.

وقد تعاملت Activision مع الغشاشين في Call of Duty بعدة طرق مختلفة في الآونة الأخيرة، كما أن إزالة المظلات ليس هو التخفيف الوحيد المتضمن في Splat، فإذا تم اكتشاف قيام الأشخاص بالغش بعد بدء اللعبة، فيمكن لـ Splat تحويل "قفزة الأرنب إلى قطرة 10000 قدم"، مما يؤدي إلى القضاء عليهم على الفور.

وتعمل Activision أيضًا على تحسين أنظمة مكافحة الغش للخادم والعميل قبل إصدار Call of Duty: Modern Warfare III وقامت الشركة أيضًا بإجراء تحسينات باستخدام التعلم الآلى للكشف عن مرتكبى الغش بسرعة ودقة أكبر.