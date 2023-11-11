شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدمى أندرويد للبحث عن الرسائل القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق واتساب على ميزة ستمكن مستخدمي أندرويد من البحث عن الرسائل حسب تواريخ محددة، وقد اقتصرت الميزة على واتساب ويب وواتساب لنظام iOS، ومن المهم ملاحظة أن هذه الميزة قيد التطوير حاليًا.

ووفقًا لـ WAbetainfo، يقوم واتساب بطرح الإصدار التجريبي من تحديث أندرويد 2.23.24.16 عبر Google Play الذي يوفر هذه الميزة، وسيسمح للمستخدمين بالبحث عن الرسائل حسب تواريخها المحددة، مما يوفر مستوى من الدقة يجعل التنقل في سجل الرسائل أسهل.

عندما ينقر المستخدمون على زر البحث، سيرون زر تقويم جديدًا داخل شريط البحث، بعد النقر على زر التقويم، سيسمح تطبيق واتساب للمستخدمين باختيار تاريخ محدد للبحث في الرسائل المشتركة في ذلك اليوم، وهذا سيجعل عملية البحث عن المحادثات أسهل بكثير.

وأشار التقرير إلى أن "ميزة البحث عن الرسائل حسب التاريخ قيد التطوير وستكون متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق".

مشاهدات تحديث القناة في الآونة الأخيرة، بدأ تطبيق واتساب في طرح تحديث تجريبي لنظام أندرويد يسمح للمستخدمين بعرض عدد مرات المشاهدة لتحديث قناة معينة في فقاعة الرسائل، وستساعد هذه الميزة مالك القناة في تحديد عدد المستخدمين الذين شاهدوا التحديث.

ولا تقتصر الميزة على مالكي القنوات، حيث سيتمكن المتابعون أيضًا من معرفة عدد مرات مشاهدة تحديث القناة، وستكون الميزة متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.