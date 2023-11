تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Zoom Clips الجديدة بخدمة مكالمات الفيديو "زووم" ؟ وكيف تستفيد منها؟

القاهرة - سامية سيد - أطلقت خدمة مكالمات الفيديو Zoom ومقرها الولايات المتحدة ميزة جديدة للمستخدمين حول العالم، حيث ستسمح أحدث ميزة Zoom Clips للمستخدمين بتسجيل رسائل الفيديو القصيرة عالية الدقة وتحريرها ومشاركتها بسهولة، ويمكن مشاركة هذه الرسائل داخليًا وخارجيًا، وسيساعد Zoom Clips الفرق على التواصل بشكل متزامن وتقليل عدد الاجتماعات وتقليل الوقت الضائع في التواصل.

وبصرف النظر عن هذا، تم تصميم Clips أيضًا لزملاء العمل لتوفير تحديثات يومية للمشروع وتقديم التدريب بطريقة سهلة الاستخدام وتوجيه الموظفين الجدد للحصول على تجربة تأهيل أكثر سلاسة، ويمكن للفرق التفاعل مع Clips من خلال ترك التعليقات أو التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية.

ويعد Zoom Clips بمثابة توسعة لمجموعة أدوات الاتصال الخاصة بالمنصة والتي يمكن للموظفين استخدامها للعمل بمرونة، ويتضمن ذلك ميزات Zoom Team Chat مثل رسائل الفيديو والرسائل الصوتية والتذكيرات والدردشة المستمرة للاجتماعات في Zoom Meetings وZoom جدولة وZoom Email وZoom Whiteboard.

Zoom Clips: السعر والتوافر

يتم تضمين Zoom Clips Plus دون أي تكلفة إضافية لعملاء Zoom One المدفوعين، وسيتمكن مستخدمو Zoom One Basic ومعظم العملاء الذين لديهم حسابات Zoom أخرى من الوصول إلى Clips Basic.