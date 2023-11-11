شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلاى ستيشن تؤجل طرح 6 ألعاب جديدة بعد مخاوف من جودتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة بلاستيشن أن لديها 12 لعبة قيد التنفيذ وهي من العاب Live service games أو ما يعرف بالألعاب الخدمية، ولكن وفقا لأحدث تقرير من الشركة تم تأجيل طرح نصفها.

ففي مكالمة سابقة للأرباح، ذكرت الشركة أن استوديوهاتها كانت تعمل على 12 لعبة خدمية حية، وتستثمر المزيد في هذا النموذج، وفقا لتقرير thesun، ولكن الشركة في النهاية قررت طرح 6 ألعاب فقط بدلا من 12.

وتضم ألعاب Live service games ألعاب مثل Fortnite أو Genshin Impact والتي تتمتع بعمر طويل من خلال التحديثات المستمرة ، وعلى الرغم من أن هذه الألعاب تحظى بشعبية كبيرة، وتدر المليارات لمطوريها، إلا أن معظم ألعاب الخدمة المباشرة لا تحقق هذا النجاح.

وتعد لعبة Babylon’s Fall من quare Enix أفضل مثال على هذا الإغلاق بعد أقل من عام من إطلاقه، وفي الأساس، عندما تنجح هذه الألعاب، فإنها تحقق نتائج جيدة بشكل لا يصدق، لكنها مغامرة عالية المخاطر وذات مكافأة عالية، وعلى الرغم من ذلك، ذكرت PlayStation أنها ستضع ثقتها وأموالها في ألعاب الخدمة المباشرة، على أمل تحقيق نتائج جيدة.

وكان من المقرر في الأصل إطلاق جميع هذه الألعاب قبل مارس 2026، ولكن تم تغيير ذلك في مكالمة الأرباح الأخيرة،

وقد اعترف رئيس PlayStation Studios في مايو الماضي بأن شركة سوني تواجه منافسة شرسة بين الألعاب الخدمية والوقت الذي تتطلبه من اللاعبين"، وأضاف "هناك خطر من أن نتحدث عن "الألعاب الخدمية" بعبارات عامة، كما لو أنها نوع واحد أو حتى نموذج عمل واحد".