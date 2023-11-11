شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب تطرح تحديث جديد يوفر "عدسات" تعتمد على ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سناب شات عن تحديث جديد، إذ أطلقت عدسات AR تستخدم ChatGPT، وذلك خلال الحدث السنوى للمطورين Lens Fest، فيما يتضمن الإصدار التجريبي الجديد من Lens Studio للمطورين القدرة على إنشاء فلاتر باستخدام ChatGPT.

وبحسب التقرير، فإن Snap سيعرض مرشحًا يحمل سمة النظام الشمسي حيث سأل المستخدم، "كم يبعد نبتون؟" وفي غضون ثوانٍ قليلة، تعيد العدسة الإجابة على السؤال ويمكن أيضًا تطبيق الميزة الجديدة لإنشاء اختبارات أو أدوات توزيع عشوائية، وفقًا لموقع TechCrunch و theverg.

ويعمل ChatGPT من OpenAI بالفعل على تشغيل ميزة أخرى تسمى My AI، وهو برنامج دردشة يمكن للمستخدمين التحدث إليه كما لو كانوا يرسلون رسالة إلى صديق، وفي الأصل كانت ميزة حصرية للدفع لمشتركي Snapchat Plus، وقد جعلت الشركة My AI مجانيًا ليستخدمها أي شخص.

وتظهر أدوات الإنشاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر الأنظمة الأساسية، حيث أعلنت كل من YouTube و Meta و TikTok عن ميزات مثل تحرير الصور والمرشحات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ، وتشتمل روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لـ Meta، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2019، على مشاهير مثل MrBeast وKendall Jenner الذين يمثلون وجوه شخصيات الذكاء الاصطناعي.

ويقول Snap أيضًا أن مطوري العدسات سيكونون قادرين على استخدام مولد قناع الوجه ثلاثي الأبعاد الجديد لإنشاء عدسات وجه مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتتضمن أدوات المطورين الجديدة التي تم الإعلان عنها إمكانية قيام عدة أشخاص بالعمل على المشاريع في نفس الوقت.