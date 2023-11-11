شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن ميزة IP Protect على واتساب.. وطريقة تفعيلها والان مع تفاصيل الخبر
الميزة متاحة حاليًا لعدد محدود من المستخدمين وسيتم طرحها قريبًا للجميع، وفيما يلي بعض فوائد استخدام ميزة حماية IP:
- تحمي خصوصيتك عن طريق إخفاء عنوان IP الخاص بك عن المشاركين الآخرين في مكالمة WhatsApp.
- يجعل من الصعب على الآخرين تتبع موقعك.
- يضيف طبقة إضافية من الأمان لمكالمات WhatsApp الخاصة بك.
خطوات
1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك.
2. اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.
3. اضغط على الإعدادات.
4. اضغط على الخصوصية.
5. قم بالتمرير لأسفل إلى القسم المتقدم.
6. اضغط على حماية عنوان IP في المكالمات.
7. قم بتفعيل الخيار.
عند تمكين هذه الميزة، سيتم إخفاء عنوان IP الخاص بك عن الأشخاص الذين تتصل بهم على واتساب، وهذا سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم لتتبع موقعك، ويرجى ملاحظة أن تمكين هذه الميزة قد يؤثر بشكل طفيف على جودة مكالماتك، وذلك لأنه سيتم توجيه مكالماتك عبر خوادم WhatsApp بدلاً من توجيهها مباشرة بين أجهزتك.
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