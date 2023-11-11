شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب ينبغى عليك تفعيل ميزة "المصادقة الثنائية" على حساب Xbox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لصحيفة thesun البريطانية، أنه ينبغي على مستخدمي منصة Xbox للألعاب، تأمين حساباتهم من خلال تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) عبر إعدادات الأمان الخاصة بك فى الحساب.

وبحسب التقرير، فقد عانى أحد أصحاب الحسابات القديمة منذ أكثر من 15 عاما على إكس بوكس من سرقة حسابه وعدم القدرة على إعادته مرة أخرى، حيث كشف أحد اللاعبين عن الرسالة المؤلمة التي تلقاها من Xbox بعد أن سرق المتسللون حسابه القديم، وتم إغلاقه.

وهذا يعني أنه لم يعد بإمكانه الوصول إلى أي من الألعاب التي اشتراها خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، وقد فقد كل إنجازاته، وقد أبلغ المستخدم أنه اتصل بـ Xbox بعدما لم يعد بإمكانه الوصول إلى حسابه.

وبحسب التقرير، تمكن هاكرز صيني من الوصول إلى الحساب، ثم بدأ في تغيير جميع المعلومات الأمنية للمستخدم، مثل كلمة المرور والبريد الإلكتروني المرفق بالحساب.

اتصل المالك الأصلي للحساب بـ Xbox لمحاولة استعادة الوصول إلى حسابه القديم، ونظرًا لأن المتسلل قد قام بالفعل بتغيير كافة التفاصيل الأمنية للمستخدم، لم تكن هناك طريقة لاستعادة الحساب.

لكن في نفس الوقت، قامت Xbox بإغلاق الحساب ومنع المتسلل من إجراء عمليات شراء باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم، فيما قالت رسالة البريد الإلكتروني من Xbox: "أستطيع أن أؤكد أنه كان هناك وصول غير مصرح به إلى حسابك ، "للأسف، أثناء عملية التحقيق، وجدنا أنه تم تغيير معلوماتك الأمنية.

ولسوء الحظ، عندما يتم تحديث ميزات الأمان على أحد الحسابات، لا يمكننا المساعدة في استرداد الحساب"، وفي التعليقات، تحدث لاعبون آخرون في Xbox عن أهمية المصادقة الثنائية على حسابات الأشخاص.

تساعد المصادقة الثنائية، أو 2FA، على تأمين الحسابات من الغرباء من خلال طلب طبقة إضافية من التأكيد خارج كلمة المرور، وعادةً ما يكون هذا رمزًا يتم إرساله إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني، أو استخدام حساب مصادقة من جهازك المحمول المؤكد.