شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد من جوجل لمتصفح كروم.. يؤثر على مستخدمى أيفون فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُجري جوجل تغييرًا كبيرًا على إصدار iOS من كروم، حيث أن التغيير الذي نتحدث عنه هو الطريقة التي يقوم بها كروم بمزامنة بيانات المستخدمين مع حساب جوجل، وحتى الآن، كان لدى Chrome مزامنة تسمح للمستخدمين برؤية الإشارات المرجعية والسجل وعلامات التبويب وما إلى ذلك عبر أجهزة متعددة مرتبطة بحساب جوجل نفسه، كما سمح للمستخدمين بتسجيل الدخول تلقائيًا إلى مواقع جوجل.

لكن بحسب تقرير موقع TOI الهندى، فيقال إن جوجل تتخلص من Chrome Sync من إصدار iOS للتطبيق، وقد كشف التقرير أن جوجل قد استبدلت Chrome Sync ومن الآن فصاعدًا، سيحتاج المستخدمون فقط إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل في Chrome تمامًا مثل أي خدمة جوجل أخرى.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيقوم تلقائيًا بمزامنة الإشارات المرجعية وقراءة القوائم وكلمات المرور ومعلومات الدفع والعناوين والإعدادات المحفوظة، وذكرت جوجل أن الاشتراك للحصول على حساب جوجل لمتصفح Chrome هو أمر اختياري تمامًا ويمكن للمستخدمين استخدام المتصفح دون ربطه بحساب جوجل.

ومع ذلك، لن يقوم بمزامنة الإشارات المرجعية والسجل وعلامات التبويب وما إلى ذلك عبر الأجهزة. ومع ذلك، سيظل المتصفح يحفظ الإشارات المرجعية وكلمات المرور والمعلومات الأخرى.

كيف سيؤثر ذلك على المستخدمين ستؤدي إزالة Chrome Sync إلى تسهيل الأمور وجعلها أكثر سلاسة بالنسبة لمستخدمي أيفون، وباستخدام Chrome Sync، كان على المستخدمين تمكينه يدويًا لمزامنة البيانات عبر الأجهزة، باستخدام خيار تسجيل الدخول الجديد، سيتعين على المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بهم وسيبدأ كل شيء في المزامنة تلقائيًا.

ومن المهم ملاحظة أن Chrome Sync لن يتأثر على سطح المكتب وAndroid وسيستمر في العمل كما كان من قبل، أيضًا، سيبدأ إصدار تحديث iOS لمتصفح Chrome في الأسابيع المقبلة.