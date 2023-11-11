شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من "الفابلت" لـ"الذكاء الاصطناعى".. مصطلحات تقنية تصدرت الترند على مدار أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل انتشار للذكاء الاصطناعي إلى مرحلة أخرى، بعدما اختاره قاموس كولينز باعتباره كلمة العام، ووصفه بـ"نمذجة الوظائف العقلية البشرية بواسطة برامج الكمبيوتر، حيث تضاعف استخدامه أربع مرات خلال العام الجاري، وشهدت المصطلحات التقنية التي فازت سابقًا أو تم إدراجها في القائمة المختصرة لكلمة كولينز لهذا العام حظوظًا مختلطة، إليك كيف كان أداؤهم:

فابلت 2013

يشير الفابلت، وهو عبارة عن مجموعة من الهاتف والكمبيوتر اللوحي، إلى الأجهزة المحمولة التي تقع بين الأحجام.

بتكوين 2013

لقد اجتذبت بتكوين المستثمرين في لعبة Rollercoasters منذ أن رشحها الناشر البريطاني كولينز، وصلت إلى أعلى سعر على الإطلاق عند حوالي 65000 يورو في نوفمبر 2021، قبل أن تنخفض إلى حوالي 32500 يورو خلال الفترة الحالية.

سايبرنت 2013

سيبرنت هو اسم غير رسمي لمؤيد الحزب الوطني الاسكتلندي آنذاك الذي يقوم بحملات عبر الإنترنت من أجل استقلال اسكتلندا، وسط الدعوات المتزايدة لإجراء استفتاء ثان، تستعيد الكلمة زخمها.

Contactless 2015

من الصعب علينا أن نتخيل عالمًا قبل الدفع اللاتلامسي ومع ذلك أظهرت رحلة برية أوروبية أن التكنولوجيا لا تزال لديها الكثير من إمكانات النمو.

Uberization 2016

أصبحت خدمة Uberization منتشرة في كل مكان منذ عام 2016، وهو مصطلح يشير إلى اعتماد طريقة تغير السوق لتوريد المنتجات والخدمات، وقد دخل هذا المفهوم إلى أسواق جديدة مع نمو استخدام الهاتف المحمول عالميًا.

إنستا 2017

بينما يستمر إنستجرام في جذب مستخدمين جدد، أصبح مصطلح "IG" أكثر شيوعًا من "Insta"، وفقًا لمؤشرات جوجل، لكن مصدر القلق الأكبر للتطبيق هو الصعود المستمر لـ "تيك توك".

يونيكورن 2017

يشير وحيد القرن في الأصل إلى مخلوق قرني وهمي، لكنه حصل على مكان في القائمة المختصرة لمعنيه الثاني وهي شركة ناشئة مملوكة للقطاع الخاص تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

وصلت مثل هذه الشركات إلى ذروتها في عام 2021، عندما ارتفع عدد الشركات الناشئة الجديدة إلى 787 شركة، ولكن في عام 2022 كان هناك انخفاض بنسبة 90%.

التزييف العميق 2019

لم تتمكن تقنية Deepfakes بعد من خلق دوامة التضليل التي توقع العديد من الخبراء ظهورها في عام 2017.

انفلونسر - 2019

إن الإرث المميز لـ إنستجرام هو عنوان "الوظيفة" المثيرة للجدل على إنستجرام بالمصطلح المعروف بإسم "المؤثر".

TikToker- 2020

ومصطلح TikToker أصبح هاجسًا للمسوقين في عام 2020، ووصل تيك توك إلى 1.5 مليار مستخدم في عام 2023 – بزيادة قدرها 16% عن العام السابق.

2021 - ميتافيرس

بدأت الطفرة التحولية مع التغيير الكبير للعلامة التجارية لفيسبوك، لكنها تلاشت بعد ذلك بسرعة. لقد أدى مزيج من الخسائر المالية المذهلة والتقنيات المضحكة والانفجار التوليدي للذكاء الاصطناعي إلى إعادة هذا المفهوم إلى الأرض.

العملات المشفرة -2021

ارتفعت أسعار العملات المشفرة إلى مستويات مذهلة في عام 2019، لكنها حاليا دخلت في شتاء العملات المشفرة، ومع ذلك هناك دلائل تشير إلى أن السوق الهابطة قد تقترب من نهايتها.

Pingdemic - 2021

أصبح Pingdemic مصطلحًا شائعًا عندما كانت تطبيقات COVID-19 تنصح المستخدمين بشكل متكرر بالعزل الذاتي، ولحسن الحظ تراجع الوباء في نهاية المطاف، مما جعل الكلمة مجرد ذكرى - في الوقت الحالي.

الرموز غير القابلة للإستبدال-2021

شهدت الرموز غير القابلة للإستبدال إنتشارا في عام 2021، لكن انخفض تداولها NFTs بنسبة 81% بين يناير 2022 ويوليو 2023.

يبدو من غير المرجح أن يعاني الذكاء الاصطناعي من مصير خطير، حيث تتطور التكنولوجيا بسرعة وتدخل نطاقًا متزايدًا من التطبيقات، وسط توقعات بإستمرار التقدم.