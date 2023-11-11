تكنولوجيا: متاحة هذا الشهر.. ميتا تطلق نسخة فيس بوك خالية من الإعلانات باشتراك شهرى

القاهرة - سامية سيد - زادت الإعلانات عبر منصات Meta على كل من انستجرام وفيس بوك بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، لكن هذا قد يتغير قريباً، على الأقل في أوروبا، حيث أعلنت شركة Meta أنها بدءًا من هذا الشهر، ستوفر للأشخاص الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا فرصة الدفع مقابل اشتراك شهري يزيل الإعلانات التي عادةً ما تغمر خلاصات المستخدم.

وبالإضافة إلى التمرير بدون إعلانات، فإن المستخدمين في الاشتراك الخالي من الإعلانات سوف يقومون بالتمرير بدون ما يعرف بـ"تتبع السلوك"، مما يخفف من مخاوف الخصوصية التي ابتليت بها فيسبوك لسنوات - على الأقل بالنسبة للمستخدمين الأوروبيين.

في الواقع، وفقًا لميتا، فإن قرار تقديم اشتراك خالٍ من الإعلانات يتعلق بالامتثال للوائح الأوروبية المتغيرة، ستظل تكسب أموال الشركة، على الرغم من أن Meta تتقاضى 9.99 يورو شهريًا (الويب) أو 12.99 يورو شهريًا (iOS وAndroid) للوصول إلى الإصدارات الخالية من الإعلانات من الأنظمة الأساسية.

وتقول Meta إن رسوم الاشتراك ستغطي في البداية جميع الحسابات المرتبطة في مركز حساب المستخدم، ومع ذلك، سترتفع التكلفة بمقدار 6 يورو إضافية شهريًا لكل حساب إضافي بدءًا من 1 مارس 2024.