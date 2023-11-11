تكنولوجيا: إطلاق ساعة OnePlus Watch 2 مع نظام Snapdragon W5 Gen 1 وتصميم محدث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم القاء نظرة أولية عن الساعة الذكية OnePlus Watch 2، وهي خليفة للساعة الذكية الأولية من OnePlus والتي تم إصدارها في أوائل عام 2021.

ومنذ ذلك الحين، قدمت الشركة العديد من الهواتف الذكية وسماعات الأذن، ولكن فقط Nord Watch في عام 2021. ولسوء الحظ، لم يتم الكشف عن الموعد الذي ستقوم OnePlus إطلاق ساعتها الذكية الثالثة، على الرغم من تأكيد المصدر MySmartPrice أنها ستعدم نظام تشغيل في الوقت الفعلي (RTOS) بدلاً من نظام Wear OS.

ومع ذلك، يدعي المصدر أن شركة OnePlus قامت بتصنيع Watch 2 حول معالج Snapdragon W5 Gen 1، وهو معالج يعمل على تشغيل أمثال Xiaomi Watch 2 Pro وMobvoi TicWatch Pro 5.

وفي حين أعلنت شركة كوالكوم عن سلسلة Snapdragon W5 Gen 1 منذ أكثر من عام، قررت الشركة عدم تقديم أي إصدارات أحدث منذ ذلك الحين.

بالإضافة إلى ذلك، يقال إن ساعة OnePlus Watch 2 تتميز بشاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة، مقارنة بـ 1.39 بوصة في ساعة OnePlus Watch الأصلية. وبالمناسبة، فإن حجم الشاشة الجديد هذا يتطابق مع ساعة Xiaomi Watch 2 Pro.

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