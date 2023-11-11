شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم تلغى طرح ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة كوالكوم إلغاء خططها لتقديم ميزة SOS وهى الاتصال عبر الأقمار الصناعية لهواتف أندرويد والتي كانت تنافس تلك التي تقدمها شركة أبل على أحدث هواتف ايفون تابعة لها.

وتم الإعلان عن هذه الميزة Snapdragon Satellite بالشراكة مع شركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Iridium في يناير، والآن، وبعد مرور 10 أشهر فقط، أصبحت الخطة ملغاة بالفعل، وفقا لتقرير theverge.

وقالت إيريديوم، إن شركة كوالكوم "اختارت إنهاء" شراكتها بشأن هذه الميزة لأنه لم يقم أي صانع للهواتف الذكية بالتسجيل لاستخدامها، وكتب إيريديوم أن الميزة "تم تطويرها وعرضها بنجاح" بالفعل لكن يبدو أن الاهتمام لم يكن موجودا.

وصرحت شركة Qualcomm لـ CNBC بأنها ستواصل العمل مع Iridium على "الحلول القائمة على المعايير" للاتصال عبر الأقمار الصناعية، حتى مع إلغاء "الحل الخاص" الذي طورته بالفعل.

ويشير ذلك إلى أن شركة كوالكوم لا تزال قادرة على محاولة تقديم ميزات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لهواتف أندرويد في المستقبل ، ولكن النقص الأولي في الاهتمام بهذه التقنية يشير إلى أنها قد لا تفعل ذلك في أي وقت قريب.

وكان الهدف من Snapdragon Satellite هو منافسة ميزة Emergency SOS من Apple، والتي تم تقديمها في عام 2022 على iPhone 14.

وتسمح هذه الميزة، بالشراكة مع شركة الأقمار الصناعية Globalstar، لمستخدمي iPhone بتنبيه خدمات الطوارئ أو طلب المساعدة على الطريق عبر شبكة الأقمار الصناعية عندما يكونون بالخارج من نطاق خدمة الخلية العادية.