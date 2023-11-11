تكنولوجيا: ارتفاع أسعار سيارة Tesla Model 3 Highland بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة تسلا برفع أسعار سيارات عام 2023 من طرازي Model 3 Highland و Model Y. وقد أشار أحد مسؤولي شركة تسلا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج باعتباره السبب، على الرغم من أن كربونات الليثيوم المستخدمة في بطارية السيارات الكهربائية قد انخفضت هذا العام بنسبة 80٪ عن ذروتها.

ويبلغ ارتفاع سعر Model Y في الصين ما يعادل 343 دولارًا أمريكيًا، بينما تم رفع سعر Model 3 لعام 2023 بمقدار 206 دولارًا.

قد تبدو هذه مبالغ قليلة، لكنها تأتي على رأس ارتفاع سعر Model Y LR بمقدار 1920 دولارًا أمريكيًا في نهاية شهر أكتوبر، في حين تم إطلاق Model 3 Highland بسعر أعلى من الجيل السابق في المقام الأول، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يكون تمرينًا لتوفير التكاليف لشركة تسلا.

يذكر إيلون ماسك أن تسلا لديها هيكل ديناميكي لتعديل الأسعار، وتتفاعل بناءً على ظروف الطلب في السوق وتكاليف الإنتاج، والتغيرات التي تتتبعها على أساس يومي.

وبدلاً من ذلك، قد يكون ارتفاع أسعار Model 3 و Model Y في الصين بسبب استراتيجية التسويق لحشد أكبر عدد ممكن من الطلبات في الربع الرابع قدر الإمكان.

تحتاج شركة تسلا إلى زيادة أرقام التسليم للربع الأخير من العام إذا كانت تريد تحقيق هدف المبيعات الذي فرضته ذاتيًا، لذلك فقد حذرت المشترين في الصين من أنه يتعين عليهم الضغط على الزناد لعدة أيام قبل ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، فإن شركة BYD، المنافس الرئيسي لشركة تسلا في مجال السيارات الكهربائية، تشعر بضغوط مماثلة لأنها تهدف إلى بيع 3 ملايين “سيارة طاقة جديدة” هذا العام، لكنها تتعامل مع الأمر بطريقة مختلفة.

فبدلاً من دفع العملاء إلى الشراء قبل الارتفاع في الأسعار، فهي تقدم عروضًا ترويجية.

وبعد تخفيض الأسعار في بداية الشهر، تدير BYD الآن عرضًا ترويجيًا لفترة محدودة على العديد من الطرازات، بما في ذلك خط Han SUV الكهربائي الذي يتضمن تخفيضًا مباشرًا في الأسعار بقيمة 1100 دولار.

يبقى أن نرى أي استراتيجية ستكون أكثر نجاحًا حيث أن BYD قد ضاهت تقريبًا مبيعات السيارات الكهربائية لشركة تسلا في الربع الماضي.

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