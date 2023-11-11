شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن لفيس بوك العودة إلى الصين بعد 14 عامًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من نزيف المليارات على مدى بضع سنوات، قامت Meta، الشركة الأم لفيسبوك، بضخ الأموال في مشروعها metaverse، والذي يتضمن تصنيع وبيع سماعات الواقع الافتراضي، وقد يكون لدى الشركة الآن فرصة لتعزيز مبيعات المعدات المتخصصة عن طريق بيعها في الصين.

فوفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، أبرمت شركة ميتا صفقة أولية مع المجموعة الصينية وشركة صناعة ألعاب الفيديو تينسنت لبيع نسخة جديدة منخفضة السعر من سماعة الواقع الافتراضي الخاصة بها في الصين، وتعني هذه الخطوة أن شركة Meta ستعود إلى البلاد بمنتجاتها وخدماتها بعد 14 عامًا من إغلاقها.

وقال التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر: "إن الاتفاقية مع Tencent Holdings ستجعل أكبر شركة لألعاب الفيديو في العالم هي البائع الحصري لسماعات Meta في الصين"، وبحسب ما ورد ستبدأ Tencent في بيع السماعة بداية من أواخر عام 2024 ولم يذكر التقرير السعر المحتمل للسماعة.

لماذا هذا مهم فيسبوك وانستجرام وتويتر هي من بين منصات التواصل الاجتماعي التي تم حظرها في البلاد في منتصف عام 2009 بعد أعمال الشغب في مقاطعة شينجيانغ الغربية، وزعمت السلطات أن أعمال الشغب حرضت عليها مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمنح صفقة الواقع الافتراضي شركة Meta فرصة للعودة إلى السوق الصينية والتنافس مع شركة Bytedance المالكة لـ TikTok، والتي تصنع سماعة الرأس VR Pico، يقال إن Meta تخطط لاستخدام عدسات في سماعة الرأس أرخص من تلك الموجودة في Quest 3 التي تم إطلاقها مؤخرًا وسيتم أيضًا بيع هذا الإصدار المحدد في أسواق أخرى.