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تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف مميزات "الذكاء الاصطناعى" لنظام ويندوز 10

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القاهرة - سامية سيد - في سبتمبر من هذا العام، أعلنت مايكروسوفت أنها ستجلب مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها "Copilot" والتجارب الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات متعددة في التحديث التالي لنظام التشغيل Windows 11، ولكن يبدو أن الشركة قد تحمل أخبارًا جيدة لمستخدمي Windows 10 أيضًا.

 

فنقلاً عن مصادر، ذكر موقع Windows Central التقني، أن مايكروسوفت ستضيف زر Copilot إلى شريط مهام Windows 10 والذي سيفتح واجهة الشريط الجانبي Copilot تمامًا كما تمت معاينتها في Windows 11.

 

وقال التقرير إن هذا يتم لأنه قد يساعد عملاق التكنولوجيا في الوصول إلى حوالي مليار مستخدم ما زالوا يستخدمون Windows 10، وبالمقارنة، يستخدم حوالي 400 مليون مستخدم Windows 11 على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

 

أهمية هذه الخطوة لشركة مايكروسوفت

ووفقًا للتقرير، فإن هذه الخطوة ستسهل على مايكروسوفت بيع المطورين على فكرة أنه يجب عليهم إنشاء مكونات إضافية لبرنامج Copilot لـ 1.4 مليار مستخدم، مقارنة بـ 400 مليون مستخدم على نظام التشغيل Windows 11.

 

وأشار التقرير إلى أنه "كلما زاد عدد مستخدمي Copilot، كان السبب الأكبر وراء قيام المطور ببرمجة برنامج Copilot بدلاً من المنافس"، يدعي التقرير أيضًا أن برنامج Copilot لنظام التشغيل Windows 10 سيقدم نفس الوظائف الموجودة في نظام التشغيل Windows 11.

 

مزيد من الميزات لـ Windows 10

يقال إن مايكروسوفت تعمل أيضًا على جلب المزيد من ميزات Windows 11 إلى Windows 10، وأشار التقرير إلى أن مايكروسوفت ستواصل دعم نظام التشغيل Windows 10 حتى أكتوبر 2025، وكانت هناك مناقشات داخلية مستمرة بشأن تمديد فترة الدعم ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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