شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف مميزات "الذكاء الاصطناعى" لنظام ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر
فنقلاً عن مصادر، ذكر موقع Windows Central التقني، أن مايكروسوفت ستضيف زر Copilot إلى شريط مهام Windows 10 والذي سيفتح واجهة الشريط الجانبي Copilot تمامًا كما تمت معاينتها في Windows 11.
وقال التقرير إن هذا يتم لأنه قد يساعد عملاق التكنولوجيا في الوصول إلى حوالي مليار مستخدم ما زالوا يستخدمون Windows 10، وبالمقارنة، يستخدم حوالي 400 مليون مستخدم Windows 11 على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الخطوة ستسهل على مايكروسوفت بيع المطورين على فكرة أنه يجب عليهم إنشاء مكونات إضافية لبرنامج Copilot لـ 1.4 مليار مستخدم، مقارنة بـ 400 مليون مستخدم على نظام التشغيل Windows 11.
وأشار التقرير إلى أنه "كلما زاد عدد مستخدمي Copilot، كان السبب الأكبر وراء قيام المطور ببرمجة برنامج Copilot بدلاً من المنافس"، يدعي التقرير أيضًا أن برنامج Copilot لنظام التشغيل Windows 10 سيقدم نفس الوظائف الموجودة في نظام التشغيل Windows 11.
يقال إن مايكروسوفت تعمل أيضًا على جلب المزيد من ميزات Windows 11 إلى Windows 10، وأشار التقرير إلى أن مايكروسوفت ستواصل دعم نظام التشغيل Windows 10 حتى أكتوبر 2025، وكانت هناك مناقشات داخلية مستمرة بشأن تمديد فترة الدعم ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.
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