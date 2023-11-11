شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف مميزات "الذكاء الاصطناعى" لنظام ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سبتمبر من هذا العام، أعلنت مايكروسوفت أنها ستجلب مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها "Copilot" والتجارب الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات متعددة في التحديث التالي لنظام التشغيل Windows 11، ولكن يبدو أن الشركة قد تحمل أخبارًا جيدة لمستخدمي Windows 10 أيضًا.

فنقلاً عن مصادر، ذكر موقع Windows Central التقني، أن مايكروسوفت ستضيف زر Copilot إلى شريط مهام Windows 10 والذي سيفتح واجهة الشريط الجانبي Copilot تمامًا كما تمت معاينتها في Windows 11.

وقال التقرير إن هذا يتم لأنه قد يساعد عملاق التكنولوجيا في الوصول إلى حوالي مليار مستخدم ما زالوا يستخدمون Windows 10، وبالمقارنة، يستخدم حوالي 400 مليون مستخدم Windows 11 على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

أهمية هذه الخطوة لشركة مايكروسوفت ووفقًا للتقرير، فإن هذه الخطوة ستسهل على مايكروسوفت بيع المطورين على فكرة أنه يجب عليهم إنشاء مكونات إضافية لبرنامج Copilot لـ 1.4 مليار مستخدم، مقارنة بـ 400 مليون مستخدم على نظام التشغيل Windows 11.

وأشار التقرير إلى أنه "كلما زاد عدد مستخدمي Copilot، كان السبب الأكبر وراء قيام المطور ببرمجة برنامج Copilot بدلاً من المنافس"، يدعي التقرير أيضًا أن برنامج Copilot لنظام التشغيل Windows 10 سيقدم نفس الوظائف الموجودة في نظام التشغيل Windows 11.