تكنولوجيا: ‏Gboard يتحول إلى لوحة المفاتيح العائمة مع الوضع الأفقي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نظرًا لنسب العرض إلى الارتفاع الطويلة لهواتف اليوم، غالبًا ما يشغل تطبيق Gboard في الاتجاه الأفقي معظم مساحة الشاشة (ولا يترك سوى بضعة أسطر من النص مرئية). ومع ذلك، فإن جوجل لديها الآن بديل عائم.

فمع الإصدار التجريبي الحالي (الإصدار 13.6)، سيطلق Gboard لوحة المفاتيح العائمة تلقائيًا عند بدء الكتابة.

تفتح لوحة المفاتيح افتراضيًا في المنتصف، ولكن يمكنك سحبها إلى أي مكان، وسيتذكر Gboard الموقع في المرة التالية التي تستخدمها فيها.

هناك أيضًا إمكانية ضبط حجم النافذة من الزوايا. وللعودة إلى لوحة المفاتيح العادية/المثبتة، يمكنك النقر على الاختصار“العائم” أو سحب لوحة المفاتيح (باستخدام المقبض) إلى الحافة السفلية للشاشة.

بمجرد القيام بذلك، لن يفتح Gboard وضعه العائم بعد ذلك عندما يكون في الوضع الأفقي. يعد هذا الحل للوحات المفاتيح الأفقية التي تشغل الشاشة بأكملها أمرًا جيدًا ولكنه يعني بطبيعته أنه يتعين عليك اختيار الحافة اليسرى أو اليمنى للكتابة بالإبهام بيد واحدة.

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