تكنولوجيا: سامسونج تطلق هاتف Galaxy M44 بعلامة Galaxy Jump 3 التجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سامسونج هاتف Galaxy M44 في سوق كوريا الجنوبية اليوم بعلامة Galaxy Jump 3 التجارية، والذي ينطلق قريباً للأسواق العالمية.

انطلق إصدار سامسونج الجديد اليوم بنموذج رقم “SM-M446KZKAKTC” بتصميم يحاكي إصدارات سامسونج المتوسطة التي أطلقت في 2023.

ويتميز الهاتف بشاشة PLS LCD بحجم 6.58 إنش ودقة عرض 1080 في 2408 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل.

كما يضم Galaxy M44 ثلاثة من الكاميرات بتصميم رأسي، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، مع فلاش LED في الجانب الأيمن من إعدادات الكاميرة.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويتميز بأبعاد 167.7 في 78 في 9.1 مم، ووزن 216 جرام، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية قريباً.

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