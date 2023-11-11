تكنولوجيا: هواتف Oppo Find X7 تأتي قريباً بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنضم Oppo قريباً إلى الشركات المصنعة للهواتف المميزة بدعم الإتصال بالأقمار الإصطناعية، حيث شاركت إعلان تشويقي يؤكد دعم سلسلة Oppo Find X7 القادمة بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية.

تستعد شركة Oppo قريباً لإطلاق سلسلة هواتف Find X7، ولقد شاركت Oppo إعلان تشويقي على منصة Weibo أكدت من خلاله على ميزة جديدة في هذه الإصدارات.

ولقد أوضح الإعلان التشويقي دعم سلسلة هواتف Find X7 الإتصال بالأقمار الإصطناعية، حيث من المتوقع أن تدعم الهواتف الإتصال بقمر”BeiDou” الإصطناعي لدعم إرسال الرسائل في المواقع التي لا تتضمن تغطية للشبكات الخلوية.

ولقد جاءت سلسلة هواتف Huawei Mate 60 خلال الفترة الماضية بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية، حيث تدعم الإتصال بقمر “BeiDou” بشكل خاص.

وتشير التوقعات إلى أن ميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية ستقتصر على السوق الصيني فقط في سلسلة Find X7.

من جانب أخر تدعم Oppo سلسلة Find X7 بتقنية Hasselblad في نظام الكاميرة، مع رقاقة معالج Dimensity 9300.

يذكر أن شركة vivo تنضم قريباً أيضاً للشركات المطورة للهواتف التي تدعم الإتصال بالأقمار الإصطناعية من خلال سلسلة vivo X100، كما تقدم سامسونج سلسلة Galaxy S24 العام المقبل أيضاً بهذه الميزة.

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