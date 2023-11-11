تكنولوجيا: صور رسمية توضح تصميم سوارة Galaxy Fit 3 الذكية القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق إصدارها الجديد من السوارات الذكية Galaxy Fit 3، ولقد إستعرضت صور ثلاثية الأبعاد رسمية تصميم هذا الإصدار.

قدمت سامسونج إصدارها السابق من السوارات الذكية Galaxy Fit 2 للأسواق منذ ثلاثة سنوات الآن، واليوم تستعد العملاق الكوري لإطلاق جيل جديد من السوارات الذكية للأسواق.

ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة التي نشرت عبر “Windows” عن تصميم سوارة Galaxy Fit 3 الذكية القادمة.

كما أوضحت التسريبات خطط سامسونج لدعم سوارة Galaxy Fit 3 بشاشة AMOLED، على أن تأتي بحجم أكبر مقارنة بإصدار الشركة السابق Galaxy Fit 2 التي تميزت بحجم شاشة 1.1 إنش.

أيضاً تظهر سوارة Fit 3 الذكية في الصور المسربة بزر جانبي، ومستشعر لضربات القلب وموصل مغناطيسي للشحن في الجهة الخلفية، ومن المتوقع أن تدعم سامسونج السوارة بتجربة جديدة في الواجهة والبرمجيات.

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