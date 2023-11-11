شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يستفيد مطوري سناب شات من الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سناب، الشركة الأم لـ "سناب شات"، عن شراكتها مع "أوبن إيه أي"، لمساعدة المطورين على دمج "شات جي بي تي"، في عدسات AR الخاصة بهم، وقالت الشركة أيضًا إن شركة سناب ستطلق إصدارًا جديدًا من أداة تطوير الواقع المعزز الخاصة بها، والتي تسمى Lens Studio 5.0 Beta .

وقالت "سناب شات"، خلال مهرجان Lens Fest السنوي السادس لمطوري الواقع المعزز حول العالم، إن التعاون يهدف لتقديم واجهة برمجة التطبيقات ChatGPT Remote API الجديدة، مشيرة أن أي مطور Lens يمكنه الاستفادة من "شات جي بي تي" في عدساته، مما يفتح أنواعًا جديدة من التعلم والتجارب المحادثة والإبداعية لمستخدمي "سناب شات".

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الدردشة الآلي Snap's My AI مدعوم أيضًا بنموذج اللغة الكبير الخاص بـ OpenAI GPT .

وأعلنت أيضًا عن مولد قناع وجه ثلاثي الأبعاد سيمكن أي شخص من بناء أول عدسة للتعبير عن الذات في غضون ثوانٍ، سيجمع هذا المولد بين الذكاء الإصطناعي وقدرات شبكة الوجه الخاصة بالشركة.

ووفقًا للشركة، التي سرحت عددًا صغيرًا من الموظفين في وقت سابق من هذا الأسبوع، فقد أعلنت أن هناك الآن 330 ألف مطور يعتمدون على منصة Snap's AR الذين أنشأوا ما يقرب من 3.5 مليون عدسة.