تكنولوجيا: تفاصيل المواصفات الرئيسية لهواتف Oppo Reno 11 وReno 11 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Oppo قريباً بشكل رسمي سلسلة هواتف Oppo Reno، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل المواصفات الرئيسية لهذه الإصدارات قبل الإعلان الرسمي.

إستعرضت صفحة “Digital Chat Station” المواصفات الرئيسية لهواتف Oppo Reno 11 وReno 11 Pro المرتقبة من Oppo، والتي يشار إلى أنها تتضمن رقاقات Qualcomm Snapdragon وMediaTek Dimensity على غرار السلسلة السابقة.

هاتف Reno 11

تشير التسريبات إلى أن هاتف Reno 11 يأتي برقاقة معالج Dimensity 8200، وبطارية بقدرة 4800 mAh، على أن يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يتميز الهاتف بسماكة تتراوح بين 7.59 إلى 7.66مم، ووزن 184 جرام.

أيضاً من المقرر أن يتميز الهاتف بشاشة منحنية، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يتضمن الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

وتشير التسريبات إلى أن إعدادات الكاميرة تتضمن مستشعر سوني LYT600، مع مستشعر IMX355 بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر IMX709 بعدسات telephoto لتكبير بصري مرتين.

هاتف Reno 11 Pro

تتميز شاشة Reno 11 Pro بجودة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة تعتيم 2160Hz PWM، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة LPDDR5X، مع سعة UFS 3.1.

أيضاً تأتي الكاميرة في Reno 11 Pro بدقة 32 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف مستشعر IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر IMX355 بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويأتي مستشعر IMX709 مع عدسات telephoto لتكبير بصري حتى مرتين.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4700 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما يأتي الهاتف بتصميم نحيف من 8.19 إلى 8.26مم، ووزن 190 جرام، ومن المتوقع أن يأتي Reno 11 Pro بمحرك X-axis، ومكبرات صوتية مزدوجة بنظام ستريو.

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