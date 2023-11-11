شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يشبه أيفون 14.. تسريب جديد يكشف تصميم الجيل المقبل من iPhone SE 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو iPhone SE بنفس الشكل منذ حوالي جيلين حتى الآن، وهو يتخذ نفس تصميم iPhone 8، ولكن هناك مظهرًا جديدًا على تصميم iPhone SE القادم، وبحسب التسريبات فيمكن أن يكون للجيل التالي من iPhone SE تصميم مشابه لتصميم iPhone 14، وفقًا لتقارير MacRumors.

لذلك، يمكن أن يكون لجهاز iPhone SE القادم تصميم يتماشى مع أجهزة iPhone الأحدث، ويحتوي على شاشة أكبر مقارنة بالموديلات الأخيرة.

ووفقا للتقرير، فإن هاتف iPhone SE 4 القادم سيحتوي على نسخة معدلة من هيكل iPhone 14 الحالي بتصميم مسطح، وتتطابق أبعاد iPhone SE 4 مع أبعاد الطراز الأساسي iPhone 14، وسيتمتع الجيل الرابع من iPhone SE بتصميم كامل الشاشة - على غرار iPhone 14 - مع Face ID كوسيلة لتحديد الهوية البيومترية، وسيكون هناك لا يوجد زر الصفحة الرئيسية Touch ID. ترقية للكاميرا ومن المتوقع أن يزن هاتف iPhone SE 4 حوالى 165 جرامًا، أي 6 جرامات أخف من هاتف iPhone 14، وهو ما يرجع على الأرجح إلى تصميمه الذي يحتوي على كاميرا واحدة، وسيحتوي جهاز iPhone SE 4 على كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، وسيتم وضع الفلاش في وضع مماثل للموديلات السابقة، تسلط وثائق Apple الداخلية الضوء على تصميم الكاميرا الواحدة كتغيير رئيسي عن iPhone 14.

مميزات جديدة سيستخدم iPhone SE 4 نفس المواد المستخدمة في iPhone 14، بما في ذلك الألومنيوم 6013 T6 واللوحة الخلفية الزجاجية، وشوهدت النماذج الأولية لجهاز iPhone SE 4 باللون الأسود المشابه لمتغير لون منتصف الليل المتوفر لجهاز iPhone 14، مما يشير إلى أن اللون الأسود سيكون أحد خيارات الألوان.

وسيختلف iPhone SE 4 عن موديلات iPhone السابقة بميزتين مهمتين – زر إجراء متعدد الأغراض، ومنفذ USB-C، حيث تم تقديم هاتين الميزتين مع التشكيلة الحالية من طرازات iPhone 15، لكن زر الإجراء اقتصر على طرازات Pro، وتشير حالة التطوير الحالية لجهاز iPhone SE 4 إلى تاريخ إصدار محتمل هو 2025.