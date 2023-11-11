شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما بيحبش الألوان الزاهية.. إيلون ماسك يطلب من موظفيه عدم ارتداء ملابس السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم موظفو شركة SpaceX إيلون ماسك، مؤسس شركة الصواريخ، بأنه سريع وغير ملتزم عندما يتعلق الأمر بإجراءات السلامة، وقال أربعة من العاملين في SpaceX إن ماسك كان يثني الموظفين عن ارتداء الملابس ذات اللون الأصفر لأغراض تتعلق بالسلامة لأنه لا يحب الألوان الزاهية، بحسب موقع businessinsider.

وأخبر الموظفون أيضًا أن ماسك كان يلعب بقاذف اللهب الجديد أثناء الزيارات التي قام بها الملياردير إلى مواقع SpaceX، وقال ثلاثة مشرفين سابقين في شركة سبيس إكس لرويترز إن ماسك طلب طلاء الآلات ذات اللون الأصفر للسلامة الصناعية وإعادة طلاءها إلى الأسود أو الأزرق لأنه لم يعجبه شكلها، قال المشرفون السابقون أيضًا إنه طُلب من بعض العمال عدم ارتداء سترات الأمان الصفراء عندما كان " ماسك " في الموقع.

وخلص التحقيق الذي أجرته رويترز إلى أن شركة SpaceX تعرضت لما لا يقل عن 600 إصابة بين العاملين لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا منذ عام 2014، بما في ذلك ثمانية حوادث أدت إلى بتر الأطراف.

ويأتي تقرير رويترز بعد أن كتب بعض موظفي SpaceX خطابًا مفتوحًا العام الماضي ينتقدون فيه سلوك ماسك باعتباره "مصدر إلهاء وإحراج"، ومن المعروف أن " ماسك " يدير شركاته بمستوى عالٍ من الكثافة، ويتطلب أحيانًا القيام بسباقات السرعة في العمل وحتى النوم على أرضية المصنع في شركة "تسلا".