تكنولوجيا: ابل تبدأ العمل على تطوير معالج ISP للصور مخصص لأجهزة الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير إصدارها الخاص من معالج ISP للصور بهدف دعم الإصدارات المستقبلية من هواتف الأيفون.

كشفت التفاصيل الجديدة عبر تسريبات جاءت من الصين والتي أشير فيها إلى أن ابل قد بدأت في العمل على معالج إشارة الصور ISP لتحسين قدرات التصوير في كاميرات هواتف الأيفون القادمة.

ويؤكد مصدر التسريبات على أن شركة ابل تخطط لبدء الإنتاج الضخم لشريحة معالج الصور في النصف الثاني من 2026، على أن يتم تصنيع الشريحة عبر شركة TSMC.

ويلعب مزودي خدمات الإنترنت دوراً رئيسياً في عملية التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية، حيث يعمل مزودي الخدمة على معالجة الصور الأولية التي تم إلتقاطها بمستشعرات الكاميرة ومن ثم تحويل الصور إلى أعلى جودة عبر عدد من الإجراءات.

ومن المقرر أن تتضمن عملية معالجة الصور تقنية HDR، وضبط تعريض الصور، وتحسين حدة الصور، وأيضاً خفض التشويش، وضبط توازن اللون الأبيض، إلى جانب تحسين تشويه العدسات.

يذكر أن ابل تعتمد في الوقت الراهن على تقنية سوني في إصدارات الشركة من هواتف الأيفون، إلا أن تطوير ابل شريحة ISP الخاصة بها سيدعم الشركة في التحكم بشكل أفضل في آداء التصوير.

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