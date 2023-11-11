تكنولوجيا: شاشة AOC Q27G10E المخصصة للألعاب تنطلق بمعدل تحديث 180Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت شاشة AOC Q27G10E المخصصة للألعاب بحجم 27 إنش، ودعم معدل تحديث 180Hz، على أن تتوفر الآن على الموقع الرسمي للشركة.

تتميز شاشة AOC Q27G10E بلوحات IPS بحجم 27 إنش، ونسبة سطوع 300 nit، كما تدعم تباين 1000:1، أيضاً تدعم الشاشة إستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية GtG، وتتميز الشاشة بدعم زوايا عرض 178 إلى 178 درجة، لذا تقدم الشاشة أعلى جودة عرض من جميع الزوايا.

أيضاً تدعم الشاشة دقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 180Hz، كما تدعم إنتاج حتى 1.07 مليار لون.

كما تدعم الشاشة معايير ألوان sRGB بنسبة 100%، مع أعلى دقة في الألوان ومعايير ΔE<2، لدعم تشغيل الألعاب بعرض أكثر واقعية.

أيضاً تأتي الشاشة بتقنية Adaptive-Sync التي تعمل على منع تمزق الإطارات، وتضم محرك HDR للون أسود غامر ولون أبيض ساطع.

وتضم الشاشة HDMI 2.0 (HDR)، و2 من DP 1.4 (HDR)، مع مدخل للصوتيات، وتتميز بحامل VESA DDC2B/CI، مع وحدة VESA DDC2B/CI للتثبيت على الحائط بأبعاد 100 في 100 ملم، كما يدعم الحامل ضبط الشاشة بمرونة أكثر، أيضاً تتميز الشاشة بضبط أنماط FPS/RTS.

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