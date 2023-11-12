شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ساعد آيفون سوق الهواتف الذكية فى الولايات المتحدة على التعافى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقلص سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة بنسبة 5% في الربع الثالث (من يوليو إلى سبتمبر) من عام 2023، على الرغم من رؤية زيادة كبيرة في الشحنات، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Canalys.

وزادت الشحنات بنسبة 21% لتصل إلى 31 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2023، وكان النمو مدفوعًا بأحدث تشكيلة آيفون من آبل، سلسلة آيفون 15والتي أطلقتها الشركة في سبتمبر الماضي، ويتضمن أربعة طرازات – آيفون 15 وآيفون 15 بلس وآيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس،

وقال لو شوان تشيو، محلل Canalys: “شهدت سلسلة آيفون 15 بداية قوية في سبتمبر 2023، حيث تمثل 34% من إجمالي مبيعات آيفون في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث، حيث يظل التحديث السنوي لمحفظة آيفون أمرًا بالغ الأهمية لجميع شركات الاتصالات، حتى بالنسبة للمنافسين الأصغر مثل Boost Infinite.

ومع ذلك، يختار عدد أقل من المستخدمين الحاليين الترقية إلى أحدث الموديلات، وبدلا من ذلك هناك اتجاه متزايد نحو شراء الأجيال الأكبر سنا، أو الأجهزة المجددة، أو الاحتفاظ بالهواتف الحالية لفترة أطول.

وبالنسبة لشركة آبل، ستصبح إعادة ضبط محفظتها واستراتيجية التسويق وشراكات شركات النقل أمرًا ضروريًا لمعالجة هذه التغييرات في سلوك المستهلك، يمكن للأداء الباهت في الولايات المتحدة أن يتردد صداه ويؤثر على استراتيجية أبل العالمية وطموحاتها بسرعة.