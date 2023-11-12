شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث جديد للجيل الثاني من AirPods Pro.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الشهرين الماضيين، قامت شركة Apple بطرح العديد من تحديثات البرامج الثابتة الجديدة لسماعات AirPods، خاصة لطرازات Pro، واليوم، بدأت الشركة في طرح تحديث آخر للجيل الثاني من AirPods Pro، حيث أفاد موقع 9to5Mac أن التحديث الأخير يحمل إصدار البرنامج الثابت 6.1.32 وله رقم البنية 6B32، ويتم طرحه الآن على الجيل الثاني من AirPods Pro.

وينطبق التحديث على كل من الجيل الثاني من AirPods Pro Lightning بالإضافة إلى AirPods Pro USB-C الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

تحديث البرنامج الثابت للجيل الثاني من AirPods Pro: ما الجديد

وفيما يتعلق بالتغييرات، كانت شركة Apple دائمًا متحفظة في مشاركة تفاصيل تحديث AirPods. هذه المرة، لا يختلف الأمر عن جميع التحديثات السابقة، لا تتوفر ملاحظات إصدار تفصيلية لأحدث تحديث للبرنامج الثابت، باستثناء "إصلاحات الأخطاء والتحسينات الأخرى".

تحديث البرامج الثابتة للجيل الثاني من AirPods Pro: كيفية تحديث AirPods

لا تسمح Apple للمستخدمين بتحديث البرامج الثابتة لـ AirPods يدويًا، إنها عملية تلقائية وتحدث عندما يتم شحن AirPods بشكل كافٍ وتوصيلها بالأجهزة عبر البلوتوث، ومع ذلك، هناك خيار للتحقق مما إذا كانت AirPods تعمل على آخر تحديث للبرنامج الثابت أم لا.

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت لـ AirPods لديك:

- توجه إلى تطبيق الإعدادات على iPhone

- انتقل إلى خيار Bluetooth وابحث عن AirPods الخاص بك من قائمة الأجهزة

- اضغط على "أنا" بجانبهم

- هنا، تحقق من إصدار البرنامج الثابت