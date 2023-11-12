شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا هو منتج جوجل الأسرع نموًا لعام 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث، عن أن YouTube TV هو المنتج الأسرع نموًا لشركة Google حيث نما بنسبة 48٪ في العام الماضي، ووفقًا لتقرير صادر عن Insider، أظهرت الأرقام الداخلية المسربة الممتدة من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2023 هذا النمو.

ويشير التقرير إلى أن البيانات تم تقديمها من خلال نظام جوجل الداخلي المسمى “Magic Eye”، ويتتبع هذا النظام نمو المنتج وكيفية مقارنته بالمنافسين، كما أن نمو YouTube TV يعد أكثر أهمية لأنه خدمة مدفوعة، وأظهرت البيانات أيضًا أن خدمة البث التلفزيوني شهدت أيضًا أعلى تفاعل مع أي منتج من منتجات Google بالإضافة إلى أعلى معدل احتفاظ.

وفقًا للتقرير، كان 52% من مستخدمي YouTube TV متكررين، في حين انقضى 8% فقط من حسابات YouTube TV خلال هذه الفترة، وخلال مكالمة أرباح الربع الثالث للشركة في أكتوبر، أشارت روث بورات، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في شركة Alphabet، إلى نمو المشتركين في YouTube TV باعتباره نقطة مضيئة.

وقد يكون النمو الذي أظهره YouTube TV نتيجة الرهان الذي أجرته Google مع YouTube على تذكرة NFL Sunday Ticket، ففي عام 2017، أطلق عملاق التكنولوجيا خدمة YouTube TV التي تقدم مجموعة مختارة من البرامج الخطية وحسب الطلب.

وفي ديسمبر، أعلنت Google واتحاد كرة القدم الأميركي عن اتفاق لبث معظم ألعاب Sunday Ticket على YouTube، وبحسب ما ورد تدفع الشركة 2 مليار دولار سنويًا مقابل الحزمة، ستكون ألعاب NFL متاحة كوظيفة إضافية لمشتركي YouTube TV.

وحققت منصة بث الفيديو التابعة لشركة Google، YouTube، إيرادات كبيرة للشركة، وفي الربع الأخير، أعلنت الوحدة عن إيرادات إعلانية بقيمة 7.95 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.5٪ على أساس سنوي.

وخلصت البيانات الداخلية للشركة أيضًا إلى أن التلفزيون كان عامل الشكل الأسرع نموًا على أساس سنوي، وفي حدث أقيم في شهر مايو، أعلنت Google أيضًا عن العديد من الميزات الجديدة التي تركز على التلفزيون للمعلنين والتي تتضمن إعلانات غير قابلة للتخطي مدتها 30 ثانية، ومع ذلك، تقتصر هذه الإعلانات على YouTube عند مشاهدتها على التلفزيون.