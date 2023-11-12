شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 رسائل على "واتساب" لا يجب النقر عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة الأمن McAfee مؤخرًا دراسة رسائل الاحتيال العالمية، ويحذر التقرير مستخدمي الهواتف الذكية، وقد أدرج 7 رسائل خطيرة يرسلها المجرمون عبر الرسائل النصية القصيرة أو الواتساب لاختراق أجهزتهم أو سرقة الأموال.

إليك 7 رسائل خطيرة لا يجب عليك النقر عليها أبدًا

"لقد فزت بالجائزة!"

قد تأتي هذه الرسالة مع تعديلات طفيفة أيضًا، مثل تحديد الجائزة التي تم الفوز بها، ولكن هناك احتمال بنسبة 99% أن تكون الرسالة المستلمة عبارة عن عملية احتيال وتهدف إلى سرقة بيانات اعتماد المستلمين أو أموالهم.

إشعارات أو عروض وظيفية وهمية

تذكر أن عروض العمل لا تأتي أبدًا عبر تطبيق واتساب أو الرسائل النصية القصيرة، ولن تتواصل معك أي شركة محترفة على هذه المنصات لذا فهي عملية احتيال مؤكدة.

رسائل تنبيه البنك مع رابط

رسائل التنبيه البنكية المستلمة عبر الرسائل النصية القصيرة أو واتساب والتي تطلب من المستخدمين إكمال عملية اعرف عميلك (KYC) عبر عنوان URL/الرابط الموجود في الرسالة هي عمليات احتيال، إنهم يهدفون إلى سرقة أموالك.

معلومات حول عملية شراء لم تقم بها

أي تحديثات حول عملية شراء لم تقم بإجرائها تعتبر عملية احتيال، حيث تتم كتابة مثل هذه الرسائل بطريقة تغري المستلمين بالنقر فوق هواتفهم واختراقها.

​تحديثات اشتراك المشاهدة

مع تزايد شعبية OTT يحاول المحتالون جذب مستخدمي الهواتف الذكية من خلال المراسلة حول نتفليكس أو اشتراكات المشاهدة، وقد تكون هذه عروضًا أو رسائل مجانية تطالب بإنهاء الاشتراكات بشكل عاجل.

​إشعارات الرسائل النصية

تعد إشعارات الرسائل النصية القصيرة أو واتساب حول التسليم الفائت أو مشكلات التسليم الأخرى خطيرة أيضًا، حيث يمكن أن يكون هذا حتى عند قيامك بالشراء.

تنبيه أمان الإشعارات المتعلقة بتحديثات الحساب

يعد التنبيه الأمني ​​من أمازون أو رسائل الإشعارات المتعلقة بأي تحديث في حسابك بمثابة مصائد أيضًا، لذا يرجى ملاحظة أن أمازون أو أي شركة تجارة إلكترونية لن تصل إليك مطلقًا عبر الرسائل النصية القصيرة أو الواتساب للحصول على مثل هذه التنبيهات المهمة.