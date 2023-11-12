شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 خطوات.. إزاى تتعرف على وسائل خداعك على واتساب وطرق الإبلاغ عنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض الكثير من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعى للخداع والغش من المتسللين أو القراصنة الراغبون فى استغلال المستخدمين سواء ماليا أو معنويا لأسباب عدة.

ومن أبرز وسائل الخداع على واتساب والتى تثير المخاوف لدى المستخدمين هى المخاوف المتعلقة بالسلامة التي تنطوي على إساءة استخدام محتملة أو سلوك ضار على المنصة ومنها وفقا لتقرير India today .

عروض الغش على الواتساب 1 عروض العمل المزيفة: قد يعرض عليك المحتالون وظيفة بأجر مرتفع، لكنهم عادةً ما يطلبون منك دفع رسوم أو تقديم معلومات شخصية مقدمًا ، لا تقع في غرامها.

2 هدايا مشبوهة: إذا رأيت رسالة تعدك بالحصول على iPhone مجاني أو جائزة أخرى مقابل مشاركة معلوماتك الشخصية، فلا تضغط فوق أي روابط ، تم تصميم عمليات الاحتيال هذه لسرقة بياناتك.

3 التطبيقات المشبوهة: لا تقم مطلقًا بتنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة، خاصة إذا كانت تدعي أنها من بنك أو مؤسسة مالية أخرى. قد يحاول المحتالون خداعك لتثبيت برامج ضارة يمكنها سرقة معلوماتك المالية.

4 المكالمات الخارجية: تجاهل وحظر جميع المكالمات الواردة من أرقام خارجية غير معروفة، لدى WhatsApp إجراءات لوقف هذه المكالمات، ولكن إذا تلقيت واحدة، فلا ترد عليها.

5 الروابط العشوائية: احذر من الضغط على الروابط الموجودة في رسائل واتساب، خاصة من أشخاص لا تعرفهم ، قد تؤدي هذه الروابط إلى مواقع ويب للتصيد الاحتيالي أو برامج ضارة يمكن أن تصيب جهازك.

كيفية الإبلاغ عن حسابات واتساب الضارة 1 افتح محادثة واتساب التى تريد الإبلاغ عنها.

2 اضغط على اسم الشخص أعلى الدردشة.

3 اضغط على "الإبلاغ".

4 اختر سبب الإبلاغ عن الحساب.

5 اضغط على "إرسال".