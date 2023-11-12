شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيانات الأقمار الصناعية تكشف عن تراجع سريع للأنهار الجليدية فى جرينلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يدرس العلماء آثار تغير المناخ على الجليد في جرينلاند، فإنهم يركزون عادة على الغطاء الجليدي وهو الجسم الجليدي الضخم والمتصل الذي يغطي حوالي 80% من الجزيرة، ولكن هناك الآلاف من الأنهار الجليدية الطرفية المنفصلة عن الغطاء الجليدي على طول ساحل جرينلاند، ولم تتم دراستها إلا قليلاً حتى الآن ، وفقا لتقرير سبيس .

وباستخدام مزيج من الصور الجوية التاريخية وصور الأقمار الصناعية لجرينلاند، قام العلماء الآن بتحليل حركة أكثر من 1000 نهر جليدي محيطي من عام 1890 إلى عام 2022 ، ومن المؤسف أن النتائج قاتمة ووفقا للباحثين، فإن معدل تراجع هذه الأنهار الجليدية المحيطية قد تضاعف خلال العشرين عاما الماضية.

وتمثل الأنهار الجليدية المحيطية حوالي 4% فقط من إجمالي المساحة المغطاة بالجليد في جرينلاند، لكنها تساهم بنسبة 14% من فقدان الجليد الحالي في الجزيرة ، وهو جزء كبير بشكل غير متناسب، لورا لاروكا، عالمة المناخ والجغرافيا المكانية التي عملت كمؤلفة أولى للدراسة.

وقال حول النتائج في بيان، "إذا نظرت عالميًا إلى جميع الأنهار الجليدية التي تختلف عن الغطاء الجليدي في جرينلاند والقطب الجنوبي، فستجد أنها ساهمت بحوالي 21 % من الارتفاع الملحوظ في مستوى سطح البحر خلال العقدين الماضيين. لذا، فإن هذه الكتل الجليدية الأصغر حجمًا تمثل جزءًا مهمًا من مستوى سطح البحر .

كانت الصور الجوية التاريخية لجرينلاند حاسمة في تحليل الفريق ، ولم يتم إطلاق الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض حتى السبعينيات، لذلك، لفترة طويلة، اعتقد العلماء أن سجلات المراقبة التفصيلية للأنهار الجليدية الطرفية في جرينلاند لم تكن موجودة حتى تلك اللحظة ، لكن قبل 15 عاما، تم اكتشاف أرشيف من الصور القديمة في قلعة في جرينلاند، بما في ذلك صور لساحل البلاد، و تم التقاط هذه الصور من قبل الطيارين في طائرات ذات قمرة القيادة المفتوحة.

وقال يارو أكفورد، أستاذ ويليام ديرينغ في العلوم الجيولوجية بجامعة نورث وسترن، في البيان: "تلك الصور القديمة تمتد لمجموعة البيانات إلى ما قبل عصر الأقمار الصناعية ، عندما كانت عمليات الرصد واسعة النطاق للغلاف الجليدي نادرة"، "إنه لأمر استثنائي للغاية أن نتمكن الآن من توفير سجلات طويلة المدى لمئات من الأنهار الجليدية، مما يمنحنا أخيرًا فرصة لتوثيق استجابة الأنهار الجليدية على مستوى جرينلاند لتغير المناخ على مدار أكثر من قرن."