تكنولوجيا: تسريبات مفصلة عن هاتف Galaxy A25 5G قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن يكون هاتف Samsung Galaxy A25 5G أحدث إضافة لدى سلسلة A متوسطة التكلفة سامسونج. وقد تم تسريب صور الهاتف قبل بضعة أيام. والآن ظهرت المواصفات الرسمية مع سعر Galaxy A25 5G، وذلك بفضل تقرير من Appuals.

سيحتوي Galaxy A25 5G على شاشة بحجم 6.5 بوصة مع دقة FHD+، وسيكون هناك شق على شكل قطرة الماء أعلى الشاشة والذي يضم مستشعر أمامي بدقة 13 ميجابكسل.

ومن الخلف، سيكون هناك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الوسع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يقال إن الجهاز سيحتوي على معالج Samsung Exynos 1280 مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 6/8 جيجابايت وتخزين 128/256 جيجابايت.

تشمل المواصفات المتبقية المذكورة في التقرير بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 25 واط ومنفذ USB-C.

من المتوقع أن يكون سعر Galaxy A25 5G ضمن نطاق 300 إلى 400 يورو لكل من الطرازين 6/128 جيجابايت و 8/256 جيجابايت.

على الرغم من عدم الإعلان عن تاريخ الإطلاق الرسمي، فإن ظهور الجهاز على مواقع الاعتماد مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) يشير إلى أن الإعلان وشيك.

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