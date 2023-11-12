تكنولوجيا: هاتف Galaxy A15 5G يظهر على قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق سامسونج إصدارين على الأقل من هاتف Galaxy A15 في الربع الأول من عام 2024.

وقد رأينا بالفعل المواصفات والصور الخاصة بهاتف A15 4G، وأصبح لدينا الآن قائمة Geekbench لهاتف A15 5G والتي تؤكد أنه مجهز بمعالج MediaTek Dimensity 6100+.

وعلى ما يبدو، تمكن Galaxy A15 5G من تحقيق 664 نقطة أساسية في الاختبار أحادي النواة و 1717 نقطة في الاختبار متعدد النواة والذي يتماشى مع Galaxy A15 4G الذي ظهر أيضًا في قائمة Geekbench الشهر الماضي.

تم تجهيز إصدار 5G أيضًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت ويعمل بنظام Android 14 مع واجهة One UI 6.

كما يشاع أنه سيتم إطلاق هاتف Galaxy A15 5G بشاشة OLED بحجم 6.5 بوصة ودقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز.

ومن المحتمل أن يتميز الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل بالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

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