تكنولوجيا: إطلاق لوحة المفاتيح الميكانيكية Varmilo Sword68 بهيكل معدني و 68 مفتاحًا وإضاءة RGB بسعر 1435 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Varmilo مؤخرًا لوحة المفاتيح الميكانيكية Sword68 خلال حدث Double 11 الذي أقيم على موقع JD.com، إذ تم بيعها بسعر 1435 يوان (196 دولارًا أمريكيًا).

تتميز لوحة المفاتيح Varmilo Sword68 بهيكلها المعدني الكامل المصنوع بآلة CNC الدقيقة، والمصنوع من الألومنيوم بدرجة 6063 من فئة أبل، وتمت معالجته بأكسيد رمل الزركون للحصول على لمسة نهائية أنيقة شبه لامعة.

تتميز Sword68 بتصميم مدمج مكون من 68 مفتاحًا، مع التركيز على الجماليات والوظائف. وتتوفر أغطية المفاتيح في ABS للإصدار القياسي وPBT للإصدار ذي السمة.

والجدير بالذكر أن تصميم Ariel، المستوحى من العناصر البحرية، يستخدم تقنية التسامي الخماسية الجوانب للحصول على تأثير بصري مميز.

وفيما يتعلق بالمواصفات الفنية، يحتوي Sword68 على هيكل متطور مثبت على نابض PCB وتصميم داخلي مكون من 5 طبقات. ويتضمن ذلك لوحة تحديد المواقع FR4 مطلية بالذهب، وقطن PORON الأساسي، ووسادة مفاتيح إسفنجية IXPE بثمانية أضعاف لتحسين جودة اللمس والصوت.

يمكن للمستخدمين الاختيار بين أنواع المفاتيح اللمسية والنقرية باستخدام مفاتيح HIFI التي تمت ترقيتها.

تعد خيارات الاتصال مثيرة للإعجاب، حيث توفر أوضاعًا سلكية (Type-C) و 2.4G لاسلكية وBluetooth مع أداء منخفض الكمون.

تضمن بطارية لوحة المفاتيح ذات سعة 4000 مللي أمبير استخدامًا ممتدًا. بالإضافة إلى ذلك، تتميز لوحة المفاتيح Sword68 بإضاءة RGB الديناميكية مع 16.8 مليون لون قابل للتخصيص ومزامنة الموسيقى.

تزن لوحة المفاتيح حوالي 1.5 كجم وتدعم نظامي التشغيل Windows و MacOS. وبالإضافة إلى الوظائف، تتضمن حزمة لوحة المفاتيح الميكانيكية 4 محولات Bluetooth، و 3 كابلات بيانات، و 30 مطبوعة مع قطرات من الراتنج للحصول على مظهر جمالي ثلاثي الأبعاد.

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